O Ajax anunciou neste sábado a saída de Mika Godts para o Paris Saint-Germain. O clube de Amsterdã informou que poderá arrecadar até 55 milhões de euros com a transferência do belga. ESPN-analista Arnold Bruggink considera que o diretor técnico Jordi Cruijff fechou um excelente negócio.

"Éobviamente uma grande perda", começa Bruggink antes de Ajax x sc Heerenveen. "Tenho que dizer que acho o valor realmente alto.Ele ainda é jovem, tem 21 anos, e teve atuações fantásticas pelo Ajax, especialmente na Eredivisie."

Godts disputou ao todo 78 partidas da Eredivisie, nas quais somou 21 gols e 19 assistências. Na temporada passada, viveu de longe seu melhor ano, com 17 gols e 12 assistências.

Segundo informações, a taxa fixa da transferência de Godts é de 45 milhões de euros. Com bônus, esse valor pode subir para 55 milhões de euros. "Então acho que esta é uma solução brilhante para todas as partes", prossegue Bruggink.

"Eles vão sentir muita falta dele, porque ele tem muita ameaça no jogo, o que faz com que os outros tenham espaço. Isso vai fazer muita falta. Míchel sempre fala sobre a profundidade dele. Eles vão ter que compensar isso."

Sabe-se que o Ajax já conversou com Noa Lang (27), que pode deixar o Napoli. "Se eles conseguirem contratá-lo, podem se dar por satisfeitos", opina Bruggink. "Aí você traz um jogador que tem algo especial novamente no seu jogo."

Ainda assim, Bruggink vê um problema de longo prazo com Lang. "Como Ajax, você quer ter desempenho, mas também criar valor em campo. Então, se você contratar Noa Lang por muito dinheiro e lhe der um salário alto, que ele também tem agora... A questão é se ele vai render isso novamente." Segundo informações, Lang deve custar 25 milhões de euros.

"Mika Godts tem 21 anos, então, se você agora investir muito dinheiro em um garoto de 28 (27, na verdade), isso pode ajudar no curto prazo, mas no longo prazo você não vai mais vendê-lo pelo dobro", conclui Bruggink.