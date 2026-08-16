Arnold Bruggink não ficou impressionado com Caio Henrique. O lateral-esquerdo de 29 anos começou como titular do Ajax no domingo à tarde contra o sc Heerenveen, mas não conseguiu convencer o analista da ESPN.

Na análise após a partida, que terminou empatada em 2 a 2, são mostradas imagens de uma grande chance desperdiçada por Kasper Dolberg. O dinamarquês desviou por cima, de perto, um bom cruzamento de Oscar Gloukh.

Bruggink não se detém tanto na chance perdida por Dolberg, mas mais na movimentação de Henrique no momento em que Gloukh quer fazer o cruzamento. “Henrique passa por dentro”, observa Bruggink. “E, na verdade, ele até atrapalha o companheiro. Ou ele tem que passar por fora, mas nunca por dentro.”

No geral, Bruggink não está impressionado com Henrique. “Ele me decepciona. Não há velocidade, não há energia. Então, se eu fosse um adversário analisando o Ajax, é por ali que eu tentaria explorar.”

“Se você tem velocidade e intensidade no seu time, e um lateral que consegue passar bastante ao ataque... Ele (Henrique, ed.) tem dificuldade com esse ritmo.”

E por isso Bruggink acredita que Owen Wijndal talvez fosse mais adequado nessa função de lateral-esquerdo. “O Owen Wijndal, neste estádio, naturalmente é meio que hostilizado. Mas o que ele entrega, pelo menos, é que sempre tem essa energia no jogo dele.”

“Independentemente de ele ter qualidade suficiente para o Ajax, ele ao menos consegue percorrer as distâncias e imprimir ritmo. Isso é algo que ele sabe fazer, e é isso que o Ajax está sentindo falta agora, na minha opinião”, conclui o analista.