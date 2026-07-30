Arne Slot é um dos principais candidatos para se tornar o novo técnico do Al-Ahli, informa Ben Jacobs. O jornalista britânico já sabe inclusive como o próprio Slot vê esse passo.
Na quinta-feira, foi divulgado que Eddie Howe deixou suas funções como técnico do Newcastle United antes mesmo do início da nova temporada, após uma sequência de resultados decepcionantes na preparação. Isso pode provocar uma verdadeira dança das cadeiras entre treinadores.
Matthias Jaissle é praticamente certo como seu sucessor. O alemão de 38 anos vai assinar seu contrato com o Newcastle em breve, o que deixará vaga sua função como treinador principal do Al-Ahli, da Arábia Saudita.
O sonho é contar com Slot, mas sua chegada já parece irrealista de imediato. Segundo Jacobs, o holandês de 47 anos não está nem um pouco aberto a um desafio no Oriente Médio. “Ele quer seguir ativo na Europa”, diz a informação.
Com isso, Slot não indica especificamente que queira trabalhar na KNVB, onde está em pauta como técnico da seleção holandesa. No momento, as duas partes estariam em conversas.
O ex-treinador de clubes como Feyenoord e Liverpool gostaria de assinar em Zeist até a Eurocopa de 2028, mas a KNVB quer que ele permaneça até a Copa do Mundo de 2030.
Anteriormente, Slot já recusou uma oferta do Fulham, onde Álvaro Arbeloa atualmente comanda a equipe. O Milan também demonstrou interesse no holandês, mas já parecia não ter chances desde o início.