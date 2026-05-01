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Arne SlotLiverpool
Wessel Antes

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Arne Slot se recusa a citar o nome de um jogador do Feyenoord durante a coletiva de imprensa do Liverpool

Liverpool
A. Slot
E. Reijnen

O técnico Arne Slot não quis comentar, na coletiva de imprensa do Liverpool na sexta-feira, os rumores crescentes sobre uma possível volta do assistente técnico Etiënne Reijnen (Feyenoord).

Embora Slot tenha se recusado a citar nomes, ele reconheceu que os Reds estão em busca de um substituto para Aaron Briggs, que deixou o clube. “Acho que todos sabemos que perdemos um membro da comissão técnica, então é lógico que estejamos procurando reforços. Estamos de olhos abertos.”

Na Inglaterra, está praticamente certo que Reijnen, de 39 anos, virá para Anfield. Valentijn Driessen também divulgou essa notícia na quarta-feira à noite no programa Vandaag Inside.

No Liverpool já há vários holandeses, entre eles Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong e Cody Gakpo.

Além disso, Slot e Reijnen têm uma história em comum. Ambos jogaram juntos no PEC Zwolle e, mais tarde, trabalharam juntos no SC Cambuur, quando Slot era assistente técnico lá.

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Slot trouxe Reijnen para o Feyenoord em novembro de 2023. Inicialmente, o jogador de Zwolle também deveria ter se transferido para o Liverpool na temporada passada, mas devido a problemas com sua autorização de trabalho, a transferência acabou não se concretizando.

O treinador de jogadas ensaiadas Briggs deixou o Liverpool abruptamente no final de dezembro. A saída do inglês ocorreu logo após alguns comentários críticos de Slot e Van Dijk sobre as jogadas ensaiadas do gigante.

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