Arne Slot se pronunciou pela primeira vez, nesta sexta-feira, em uma coletiva de imprensa, sobre as declarações marcantes de Mohamed Salah na semana passada. O atacante egípcio, que está de saída, expressou em um post no Instagram sua preocupação com a situação atual do Liverpool, que caiu para a quinta posição na Premier League.

“Vi este clube passar de céticos a crentes e, por fim, a campeões”, escreveu o ponta-direita de 33 anos. “Isso exigiu muito trabalho árduo e sempre dei tudo de mim para ajudar o Liverpool nesse caminho. Nada me deixa mais orgulhoso do que isso.”

“Quero ver o Liverpool voltar a ser aquele time agressivo e ofensivo que os adversários temem. O Liverpool deve ser um time que ganha títulos. Esse é o futebol que conheço e essa é a identidade que precisa voltar e ser mantida.” Além disso, Salah dirigiu uma mensagem clara a Slot. “Isso não é negociável. Todos que fazem parte do Liverpool precisam se adaptar a isso.”

As declarações de Slot causaram bastante polêmica na mídia inglesa. O técnico holandês, no entanto, só decidiu se pronunciar quase uma semana depois. “Nossa equipe reconquistou o título na temporada passada e queremos disputar o título novamente na próxima temporada. Essa é a minha visão. Mo e eu temos a mesma ambição. Queremos que o clube seja o mais bem-sucedido possível.”

“Você diz que Salah quer jogar um futebol pesado e que esse não é o meu estilo. Mas o meu estilo, com o qual Mo estava satisfeito, levou ao título nacional no ano passado. Nós dois queremos o melhor para o Liverpool”, acrescenta Slot em sua coletiva de imprensa antes do confronto com o Brentford no domingo.

Slot está agora focado principalmente no último jogo da temporada de sua equipe. “Não importa o que eu acho das declarações do Mo. O importante é nos classificarmos para a Liga dos Campeões, e estou preparando o Mo e o resto da equipe para isso.”

“Agora preciso fazer com que a equipe evolua para um estilo de futebol vitorioso que eu próprio aprecio e que os torcedores também irão valorizar. Pois não estou satisfeito com grande parte do que mostramos nesta temporada”, afirmou o crítico Slot.