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Arne Slot elogiou Anis Hadj Moussa em entrevista à ESPN. O ex-técnico do Feyenoord disse não estar surpreso com o bom desempenho do ponta argelino.

Slot teve um papel muito importante na contratação de Hadj Moussa no verão de 2025. Ele precisou convencer o departamento de observação e o então diretor técnico Dennis te Kloese a contratar o jogador.

“Para o departamento de observação, a contratação estava descartada”, começou Slot. “Eu entendia os motivos, porque, sem a bola, ele era muito vulnerável. Não reagia bem nas transições.”

“Eu também via o que o departamento de observação via, mas é preciso saber olhar além disso”, continuou. “Felizmente, minha opinião não era totalmente irrelevante no Feyenoord.”

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“Felizmente, fomos os primeiros na época, porque depois soubemos que o Ajax também tinha interesse em Hadj Moussa”, concluiu o treinador, atualmente sem clube.

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Slot já havia percebido as qualidades de Hadj Moussa um ano e meio atrás, mas ainda assim há algo que o surpreende. “Não estou surpreso por ele ter virado uma sensação, mas estou surpreso por ele conseguir fazer a diferença durante 90 minutos, duas vezes por semana, na Eredivisie e na Champions League.”

Slot acabou deixando o clube naquele mesmo verão, logo após a chegada de Hadj Moussa a Roterdã. Assim, o argelino não disputou nenhuma partida sob o comando do vitorioso treinador.

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Nesta temporada, Hadj Moussa marcou oito gols e deu três assistências em 16 jogos sob o comando de Giovanni van Bronckhorst.

No próximo domingo, Hadj Moussa enfrentará o arquirrival Ajax pelo Feyenoord. O clássico começa às 14h30, no De Kuip.