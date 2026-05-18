"Arne Slot quer contratar um jogador da seleção holandesa por 30 milhões de euros para o Liverpool"

Teun Koopmeiners poderá deixar a Juventus no próximo verão, segundo informam vários meios de comunicação italianos. O jogador, que já disputou 27 partidas pela seleção holandesa, já teria mantido conversas com clubes da Premier League, segundo o Tuttosport.

“Koopmeiners pode sair”, escreve o veículo de comunicação italiano, que costuma acompanhar de perto os acontecimentos na Juventus. “Já foi até definido um preço: são necessários 30 milhões de euros para evitar prejuízo financeiro.”

No verão de 2024, Koopmeiners foi contratado da Atalanta por 58 milhões de euros, mas na Juventus raramente atingiu seu melhor nível. Nesta temporada, Luciano Spalletti chegou a colocá-lo temporariamente na defesa, também com sucesso variável.

Embora Koopmeiners ainda tenha contrato até meados de 2029, ele poderá sair já no próximo verão. “A comitiva do jogador canhoto já teria mantido conversas com vários clubes da Premier League”, dizem as fontes.

É possível que o Liverpool seja um desses clubes. Os Reds já demonstraram interesse sério em Koopmeiners há dois verões, e esse interesse não diminuiu desde a chegada de Arne Slot.

A Inglaterra não é o único destino possível para Koopmeiners. Clubes de ponta da Turquia também estão de olho nele. Além disso, a AS Roma demonstra interesse sério, com o ex-técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini, no comando.

O interesse do Liverpool em Koopmeiners é notável, já que Denzel Dumfries também vem sendo associado ao clube há algum tempo. Slot parece, portanto, não se importar com os críticos, que o alertam sobre um excesso de holandeses no Liverpool.