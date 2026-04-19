Arne Slot enfrenta um problema enorme no Liverpool: mais uma vez, um jogador teve que sair de maca

Mais um revés com lesões para Arne Slot e o Liverpool. Durante o clássico de Merseyside, o sempre acirrado confronto entre Liverpool e Everton, Giorgi Mamardashvili teve que ser retirado de maca.

Logo após o intervalo, tudo deu errado para Mamardashvili. Kiernan Dewsbury-Hall cruzou rasteiro, e o atacante do Everton, Beto, entrou deslizando. O português empatou o jogo em 1 a 1 (merecidamente), mas, com sua jogada, também lesionou o goleiro do Liverpool.

Logo ficou claro que Mamardashvili precisava abandonar a partida, e a equipe médica correu até o goleiro com uma maca. Assim, o goleiro, que foi colocado na maca com uma expressão de dor no rosto, foi retirado de campo.

O goleiro georgiano já não é a primeira opção dos Reds, mas seu concorrente, Alisson Becker, também está lesionado. Por isso, Klopp agora se depara com um grande problema: ele precisa recorrer ao seu terceiro goleiro.

Esse terceiro goleiro se chama Freddie Woodman, que, desde sua chegada no verão passado, defendeu exatamente uma partida pelo Liverpool. Foi a partida da Copa contra o Crystal Palace, que acabou sendo perdida por 3 a 0.

É mais um revés para Slot e o Liverpool, que recentemente também viram Hugo Ekitiké ser retirado de maca do campo. O francês rompeu o tendão de Aquiles e ficará fora dos gramados por muitos meses.