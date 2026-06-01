Arne Slot encerra sua passagem pelo Liverpool com uma carta de despedida emocionante

Arne Slot se despediu do Liverpool por meio de uma carta. O Liverpool Echo publicou a carta na manhã de segunda-feira, na qual o holandês relembra com orgulho sua passagem pelo gigante inglês.

“Quando você sai pelo túnel de Anfield, passando por baixo daquele famoso letreiro, sente uma mistura de emoções. Responsabilidade, é claro. Em relação à rica história deste clube”, abre Slot sua carta. Ele também descreve a determinação de lutar e vencer para a torcida de Anfield, famosa mundialmente.

“O fato de todas essas emoções terem culminado em um título da Premier League após apenas 12 meses foi mais do que especial. Não foi apenas um troféu, mas uma recompensa pelo trabalho árduo, pela dedicação e pelo sacrifício de tantas pessoas em todo o clube.”

A morte de Diogo Jota, em julho de 2025, também é mencionada. “O fato de termos perdido Diogo apenas algumas semanas após nossa comemoração conjunta é indescritível. Acima de tudo, quero recordá-lo como um companheiro de equipe, um amigo e um ser humano extraordinário que tocou a vida de milhares de vocês sempre que vestia o famoso emblema do clube”, escreve o técnico de 47 anos.

O ex-técnico do AZ e do Feyenoord agradece aos torcedores, jogadores e comissão técnica, e expressa sua confiança no futuro, em parte graças à classificação para a Liga dos Campeões. Na última rodada, o empate do Liverpool contra o Brentford (1 a 1) foi suficiente para garantir a participação do clube na Liga dos Campeões no próximo ano.

Com total confiança no que o futuro reserva, Slot olha para a frente. “Os jogadores que tanto deram a este clube, que mantiveram altos os seus valores e contribuíram para tantos momentos inesquecíveis, construíram uma base que perdurará”, e então ele conclui onde começou.

“Quando me encontrei pela primeira vez sob aquele letreiro no túnel de Anfield, eu sabia o que este clube esperava de mim. Paro sabendo que nunca deixamos de lutar por isso.”