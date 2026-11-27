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Arne Slot elogiou Anis Hadj Moussa em entrevista à ESPN. O ex-técnico do Feyenoord disse não estar surpreso com o bom desempenho do ponta argelino.

Slot teve um papel importante na contratação de Hadj Moussa no verão de 2025. Ele precisou convencer o departamento de observação e o então diretor técnico Dennis te Kloese a trazer o jogador.

“Para o departamento de observação, a contratação estava fora de cogitação”, começou Slot. “Eu entendia os motivos, porque ele era muito vulnerável sem a bola. Não fazia bem a transição.”

“Eu também via o que o departamento de observação via, mas é preciso enxergar além disso”, continuou. “Felizmente, minha opinião não era totalmente irrelevante no Feyenoord.”

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“Ainda bem que fomos os primeiros naquela época, porque depois soubemos que o Ajax também tinha interesse em Hadj Moussa”, concluiu o treinador, atualmente sem clube.

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Slot já havia percebido as qualidades de Hadj Moussa há um ano e meio, mas ainda se surpreende com um aspecto. “Não estou surpreso por ele ter virado uma sensação, mas estou surpreso por conseguir fazer a diferença durante 90 minutos, duas vezes por semana, na Eredivisie e na Champions League.”

Slot acabou deixando o Feyenoord naquele mesmo verão, pouco depois da chegada de Hadj Moussa a Roterdã. Assim, o argelino não disputou nenhuma partida sob o comando do treinador de sucesso.

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Nesta temporada, Hadj Moussa marcou oito gols e deu três assistências em 16 partidas sob o comando de Giovanni van Bronckhorst.

No próximo domingo, Hadj Moussa e o Feyenoord enfrentam o arquirrival Ajax. O clássico começa às 14h30, no De Kuip.