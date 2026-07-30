Arne Slot define sua posição sobre suceder Jaissle no Al-Ahli Saudita

O holandês Arne Slot, ex-treinador do Liverpool, definiu sua posição sobre comandar o Al-Ahli, da Arábia Saudita, no próximo período, como substituto do técnico alemão Matthias Jaissle.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que Jaissle apresentou seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli, nesta quinta-feira, para assumir a equipe do Newcastle United na próxima temporada, como substituto de seu antigo treinador Eddie Howe.

Reportagens da imprensa afirmaram que o clube saudita coloca Slot no topo da lista de seus interesses para suceder Jaissle na próxima temporada, ao lado de alguns outros nomes, como o português Vítor Pereira.

No entanto, o jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou que Slot não pensa em comandar o Al-Ahli no próximo período, e o mesmo vale para as seleções nacionais que entraram em contato com ele desde a saída do Liverpool.

Romano explicou, em uma publicação em sua conta pessoal no site "X", que o treinador holandês deseja retornar a uma das grandes ligas europeias no próximo período, e aguarda a oportunidade adequada para isso.

Slot deixou o comando do Liverpool após o fim da temporada passada, depois de duas temporadas à frente da comissão técnica da equipe, tendo conquistado na primeira delas o título da Premier League após uma ausência de 5 anos.

Vale lembrar que Jaissle passou 3 temporadas no Al-Ahli, desde sua nomeação como substituto do sul-africano Pitso Mosimane em 2023, período no qual conseguiu levar a equipe à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite por duas vezes, e da Supercopa Saudita após uma ausência de 9 anos.