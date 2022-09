Armênia x Ucrânia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Jogo deste sábado (24) é válido pela quinta rodada do grupo 1 da Liga B; veja como acompanhar na TV e na internet

Armênia e Ucrânia se enfrentam neste sábado (24), às 10h (de Brasília), pela quinta rodada do grupo 1 da Liga B da Nations League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, no streaming.

Na lanterna do grupo e sem chances de se classificar, a Armênia deve ter mudanças em sua equipe titular, já que Varazdat Haroyan e Eduard Spertsyan estão suspensos.

Do outro lado, a Ucrânia entra em campo querendo a vitória para ir à última viva na luta pela liderança e, consequentemente, pela classificação.

Escalações:

Escalação do provável ARMÊNIA: Yurchenko; Dashyan, Hambardzumyan, Voskanyan, Mkoyan, Hakobyan; Grigoryan, Babayan, Bayramyan; Zelarayan, Barseghyan.

Escalação do provável UCRÂNIA: Trubin; Karavayev, Bondar, Matviyenko, Mykolenko; Zubkov, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Mudryk.

Desfalques

Armênia

Varazdat Haroyan e Eduard Spertsyan, suspensos, desfalcam o time mandante.

Hungria

Oleksandr Zinchenko, lesionado, é baixa no time ucraniano.

Quando é?

• Data: sábado, 24 de setembro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: estádio Republicano da Armênia, Erevan - AM

• Arbitragem: João Pinheiro (árbitro), Bruno Alves Jesus e Luciano Maia (assistentes), André Narciso (quarto árbitro) e Luis Godinho (AVAR)