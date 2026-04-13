Arjen Robben dá um empurrão forte em Wilfred Genee em um campo amador: “Não se meta nisso!”

Arjen Robben deu um empurrão em Wilfred Genee no domingo. O ex-jogador da seleção holandesa não gostou da intromissão de Genee em uma discussão com um árbitro.

Robben é atualmente técnico do FC Groningen Sub-14. Essa equipe jogou no domingo contra o Viktoria Sub-14. O filho de Genee joga nessa equipe.

A partida foi vencida por 1 a 0 pelo Viktoria, que lidera o campeonato. O FC Groningen está em segundo lugar. Após o jogo, Robben discutia com o árbitro de plantão, quando Genee se aproximou.









Nesse momento, Robben empurra o apresentador do Vandaag Inside e diz: “Você não se mete nisso.” Genee então agarra a borda, impedindo-o de se afastar.



