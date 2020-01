Ariel Cabral pede mais uma semana ao Cruzeiro, e torcida parece não se importar

Olha o carinho da torcida: volante argentino pede mais uma semana de folga ao clube mineiro e torcedores comemoram

O futuro de Ariel Cabral no está em xeque. Com salário acima do teto estabelecido pelo clube, o argentino não gostou da proposta de redução salarial para continuar em 2020. Além disso, não se reapresentou junto com os companheiros e pediu uma semana a mais de folga para resolver problemas pessoais. Agora, repetiu o pedido e desfalcará a na estreia no Campeonato Mineiro.

De acordo com o jornal O Tempo, o volante estaria na procurando uma nova equipe para atuar. Sua permanência no Cruzeiro é quase impossível, e parece questão de tempo para que o jogador seja mais um a deixar o clube mineiro para 2020. Nas redes sociais, a torcida não se mostrou nem um pouco triste com a situação.

Tendo em vista as especulações, os torcedores do Cruzeiro não se mostraram abatidos com os atrasos de Ariel Cabral. Pelo contrário: o que se viu nas redes sociais foi muita gente comemorando a provável saída do argentino.

Veja algumas reações:

