Argentinos reclamam de procedimentos em aeroporto, e governo chileno rebate

Classificada para a próxima Copa do Mundo, a seleção argentina desembarcou no Chile para mais uma partida das Eliminatórias Sul-Americana. No entanto, os jogadores que desembarcaram no país reclamaram das exigências impostas e a forma como foram abordados no aeroporto.

Em tempos de pandemia, principalmente em viagens internacionais, todos os protocolos e cuidados com a saúde são rigorosos. Além disso, esses protocolos foram mais rígidos após diversos jogadores e o técnico Lionel Scaloni testarem positivo para a Covid-19 antes da viagem.

Com as ausências de Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Alexis Mac Allister e Emiliano Buendía, tanto por teste positivo para Covid-19, quanto por contato próximo aos positivados, a delegação voou para o Chile nesta quarta-feira, mas no aeroporto foram recebidos pela polícia aeroportuária e autoridades sanitárias para realizar os testes de PCR exigidos pelo Governo Chileno.

No entanto, a situação provocou a indignação do goleiro Emiliano Martínez, do Aston Villa, que publicou diversos stories em sua conta no Instagram. Além dele, o zagueiro Nicolás Otamendi também publicou em suas redes sociais, dizendo: "hoje dormimos aqui", refletindo a irritação da deleção Albiceleste.

A tripulação desceu em grupos de oito pessoas para, então, ser revistadas e realizar outros testes contra o coronavírus. De qualquer forma, o procedimento nos aeroportos chilenos é padrão para todos os voos.

O Ministro do Interior e Segurança Pública do Chile, Rodrigo Delgado, rebateu as críticas dos jogadores da Argentina e, ainda, pediu respeito ao país chileno.

"Eles zombaram dos funcionários da alfândega, de um cachorro que estava procurando drogas, eles deveriam estar agradecidos porque esses mesmos funcionários os ajudaram a resolver a bagunça de papéis que eles tinham, então peço um pouco mais de respeito pelo Chile, pela história de Chile, porque vi um emoji desagradável ao lado da bandeira chilena”, disse o ministro.

Importante lembrar que não há riscos de ocorrer um novo "caso Anvisa", onde a partida entre Brasil e Argentina precisou ser paralisada após quatro jogadores da Albiceleste violaram as regras sanitárias para entrar no país.

Isto porque, existe a exigência de um teste PCR negativo para desembarcar no Chile. Ou seja, não há a possibilidade de se repetir o que aconteceu no Brasil.