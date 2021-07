Argentinos Juniors x River Plate: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (21), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quarta-feira (21), Argentinos Juniors e River Plate se enfrentam no estádio Diego Armando Maradona, a partir das 21h30 (de Brasília), em duelo argentino válido pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. No primeiro encontro, as equipes empataram por 1 a 1. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Argentinos Juniors x River Plate DATA Quarta-feira, 21 de julho de 2021 LOCAL Estádio Diego Armando Maradona - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



River quer a vitória para se classificar / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão da Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após poupar boa parte de seus titulares no fim de semana no Campeonato Argentino, o Argentinos Juniors vem com força total para o jogo desta quarta-feira.

Do outro lado, o River Plate chega fortalecido para a partida, já que Maidana retorna após cumprir suspensão. No meio, Enzo Perez e De la Cruz são as esperanças de munição para Braian Romero e Suarez.

Como empataram no primeiro jogo, quem vencer fica com a vaga. Caso outra em 1 a 1 igualdade aconteça, a vaga será decidida nos pênaltis. Vale lembrar que nas oitavas de final vale o critério do gol fora de casa na Copa Libertadores.

Provável escalação do River Plate: Armani; Montiel, Maidana, Martinez, Casco; Palavecino, Perez; De La Cruz; Alvarez, Romero, Suarez.

Provável escalação do Argentinos Juniors: Chavez; Mac Allister, Torren, Quintana; Sandoval, Romero, Vera, Florentin, Villalba; Herrera, Avalos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 1 x 2 Colón Campeonato Argentino 18 de julho de 2021 River Plate 1 x 1 Argentinos Juniors Libertadores 14 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO River Plate x Union Santa Fe Campeonato Argentino 25 de julho de 2021 18h (de Brasília) Lanús x River Plate Libertadores 28 de julho de 2021 21h (de Brasília)

ARGENTINOS JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente 0 x 0 Argentinos Juniors Campeonato Argentino 18 de julho de 2021 River Plate 1 x 1 Argentinos Juniors Libertadores 14 de julho de 2021

Próximas partidas