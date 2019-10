Argentino Esperón, volante de 23 anos, morre ao cair de prédio. Ele jogou por Grêmio e Inter

Na madrugada deste domingo, o jogador caiu do sexto andar; ele estava sem clube

O argentino Ezequiel Esperón, de 23 anos, faleceu na madrugada deste domingo ao cair do sexto andar de um prédio, em Buenos Aires. Segundo testemunhas, ele se apoiou em uma grade que não estava firme, perdeu o equilíbrio e caiu. O jogador, que estava sem clube, participava de um encontro com seus amigos quando o acidente aconteceu.

De acordo com o jornal Todo Notícias, Esperón chegou com “politraumatismos graves” ao hospital, mas com sinais vitais.

A breve carreira do volante começou no All Boys, onde foi revelado. Ainda na , Esperón teve passagem pelo Vélez Sarsfield. Ele chegou ao na metade de 2015, quando atuou pelo sub-20 e pelo “time B” do .

Sem acerto com o , o argentino chegou ao ainda em 2016, e por lá ficou até o ano seguinte, quando partiu para o para atuar por seu último clube, o Atlante.

Nos últimos meses, Esperón estava de volta Buenos Aires à espera de um contrato com algum clube.

Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do jovem atleta Ezequiel Esperón, que teve passagem por nosso Clube em 2016 e 2017. Nossos sentimentos aos seus familiares e amigos e desejamos força neste momento de dor. pic.twitter.com/f813PUVvXb — Grêmio FBPA (@Gremio) October 7, 2019

O Internacional lamenta profundamente o falecimento precoce do atleta Ezequiel Esperón, que atuou pela base do Clube em 2015. Desejamos força aos seus familiares e amigos. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 7, 2019

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperón, miembro querido en la familia Azulgrana.



Un abrazo hasta el cielo. pic.twitter.com/o8QkYujyIX — Atlante F.C. (@Atlante) October 6, 2019