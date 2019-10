Argentino apita Flamengo x Grêmio pela Libertadores; Claus será VAR

Saem as escalas dos jogos de volta do torneio e argentino apitará duelo entre brasileiros

Patricio Loustau. Reconheceu o nome? Se não, ele deve ser facilmente reconhecível após o jogo de volta entre x pelas semi-finais da Libertadores. O árbitro argentino de 44 anos foi o escolhido para apitar o confronto que decidirá qual dos brasileiros que irá para a tão sonhada final da competição.

O VAR terá um nome mais conhecido: Raphael Claus. O juiz brasileiro, escolhido para apitar o Superclásico de ida, na outra semi-final, foi escolhido para ser o árbitro de vídeo no confronto que acontece neste próximo dia 23. Embora Claus seja conhecido por não utilizar muito o VAR, na partida entre e , apitada pelo brasileiro, o recurso acabou sendo utilizado várias vezes. Com um nome que supostamente seria mais “oposto” à utilização do árbitro de vídeo, é de se esperar que desta vez, o duelo entre Flamengo e Grêmio não seja tão marcado pelo VAR.

📌🇧🇷🇦🇷 Estão definidos os árbitros para os jogos de volta das semifinais da #Libertadores! pic.twitter.com/ACVo8dXmoX — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 11, 2019

No superclásico, mais uma vez teremos árbitro brasileiro: Wilton Pereira Sampaio foi o escolhido.