A derrota na final da Copa do Mundo afetou profundamente Leandro Paredes. O meio-campista do Boca Juniors não conseguiu controlar suas emoções após a derrota para a Espanha. O analista da NOS, Kenneth Perez, é contundente em suas críticas, inclusive a Paredes.

A Argentina esteve em desvantagem durante toda a partida em Nova Jersey e não conseguiu criar nada no ataque. Os sul-americanos, porém, se destacaram regularmente por faltas duras e/ou desleais cometidas, entre outros, por Paredes, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico.

Em imagens logo após o final da partida, é possível ver como Paredes agarra com força o zagueiro espanhol Eric García pela garganta. Em seguida, o argentino volta sua atenção para Gavi, que é derrubado no chão. Slavko Vincic acabaria por mostrar um cartão vermelho a Paredes por essa jogada.

“É tão merecido que eles tenham perdido”, diz Pérez. “Zero chutes a gol, eles foram eliminados de forma tão vergonhosa. Isso realmente me deixa furioso. Querer jogar uma partida assim, com esse comportamento.”

“É claro que a Espanha, que é superior, vai te encurralar nesse canto. Mas tentar conseguir algo dessa maneira é um escândalo para a Argentina.”

“Não me importa se esse é o estilo deles, isso é simplesmente vergonhoso! Paredes, Tagliafico, Otamendi... Puta que pariu! Somos amantes do futebol, não somos? Sei que uma final pode ser um jogo de xadrez, mas isso não teve nada a ver com isso”, afirma Perez.