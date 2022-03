Argentina x Venezuela: onde assistir ao vivo, horário e informações das Eliminatórias sul-americanas 2022

Argentina e Venezuela entram em campo na noite desta sexta-feira (25), na La Bombonera, a partir das 20h30 (de brasília), pela 17ª rodada das Eliminatórias sul-americanas. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Argentina x Venezuela DATA Sexta-feira, 25 de março de 2022 LOCAL La Bombonera, Buenos Aires - ARG HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o veículo que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (25), na La Bombonera.

MAIS INFORMAÇÕES

Já classificada para a Copa, a Argentina vai a campo querendo a vitória para permanecer com folga na vice-lideraça, já que soma 35 pontos.

Do outro lado, a Venezuela é a lanterna, com apenas 10 pontos somados e quer encerrar as eliminatórias dando trabalho aos rivais.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ARGENTINA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 1 x 0 Colômbia Eliminatórias 1 de fevereiro de 2022 Chile 1 x 2 Argentina Eliminatórias 27 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Equador x Argentina Eliminatórias 29 de março de 2022 20h30 (de Brasília)A definir A definir A definir A definir A definir

VENEZUELA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 4 x 1 Venezuela Eliminatórias 1 de fevereiro de 2022 Venezuela 4 x 1 Bolívia Eliminatórias 28 de janeiro de 2022

Próximas partidas