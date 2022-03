Argentina x Venezuela: escalação, desfalques e mais do jogo pelas Eliminatórias sul-americanas 2022

A Argentina recebe a Venezuela na noite desta sexta-feira (2), na La Bombonera, às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Já classificada para a Copa, a Argentina vai a campo querendo a vitória para permanecer com folga na vice-lideraça, já que soma 35 pontos.

Do outro lado, a Venezuela é a lanterna, com apenas 10 pontos somados e quer encerrar as eliminatórias dando trabalho aos rivais.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Argentina tem uma série de desfalques para o jogo desta sexta. Isso porque Martinez, Romero, Buendia e Lo Celso estão suspensos.

Além disso, Lautaro Martínez testou positivo para covid-19, enquanto Dybala, Acuña, Lisandro Martínez e Alejandro estão lesionados.

Por outro lado, Otamendi, Paredes, De Paul e Tagliafico retornam após cumprir suspensão na última rodada.

Já a Venezuela conta com o retorno de Casseres, que esteve ausente no último jogo por punição.

A equipe Vinho Tinto não tem problemas no elenco para o duelo em Buenos Aires.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Argentina: Armani; Molina, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico; De Paul, Rodriguez, Paredes; Messi, J. Correa, Di Maria.

Possível escalação do Venezuela: Farinez; Rosales, Chancellor, Ferraresi, Gonzalez; Martinez, Rincon; Machis, Otero, Soteldo; Rondon.

DESFALQUES

ARGENTINA

sem desfalques confirmados.

VENEZUELA

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Argentina e Venezuela desta sexta-feira (25) será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada.