Argentina x Suíça – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Argentina x Suíça: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Quartas de final Kansas City Stadium

A partida entre Argentina e Suíça terá início no dia 12 de julho de 2026, às 01h00 GMT e às 21h00 EST (11 de julho).

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Os atuais campeões buscam vaga nas semifinais contra a resistente defesa suíça

Uma cativante narrativa do tipo “Davi contra Golias” ganha destaque nas quartas de final, quando a Argentina, atual campeã mundial, enfrenta uma disciplinada seleção suíça no Kansas City Stadium. Lionel Scaloni comanda uma experiente seleção da Albiceleste que continua a demonstrar imensa resistência, recorrendo a todas as suas reservas técnicas e psicológicas para manter uma defesa do título dramática e implacável.

No caminho da Argentina está uma seleção suíça altamente pragmática, comandada por Murat Yakin. Os suíços chegam ao Missouri sem terem perdido ou sequer estado em desvantagem em nenhum momento de toda a sua campanha na Copa do Mundo, incluindo as eliminatórias. Enquanto a Argentina carrega o imenso peso das expectativas para manter a glória mundial, a natureza de eliminação direta das quartas de final significa que a Suíça vai aproveitar a oportunidade para arquitetar uma virada histórica e conquistar sua primeira vaga nas semifinais.

Como a Albiceleste e os Rossocrociati chegaram até aqui

A trajetória da Argentina até as quartas de final foi marcada por reviravoltas emocionantes nos minutos finais. Depois de dominar o Grupo J com uma pontuação perfeita de nove pontos, os jogadores de Scaloni sobreviveram a sustos consecutivos nas fases eliminatórias. Em um confronto alucinante nas oitavas de final contra o Egito, a Argentina perdia por 2 a 0 com apenas 11 minutos restantes do tempo regulamentar, antes de iniciar uma reação de tirar o fôlego. Gols de Cristian Romero, de um Lionel Messi redimido, e um cabeceio de Enzo Fernández na prorrogação selaram uma vitória lendária por 3 a 2, estendendo sua sequência invicta na Copa do Mundo para 11 partidas desde 2022.

A Suíça construiu seu sucesso com base em uma solidez defensiva absoluta e resiliência ao longo do torneio. Depois de terminar em primeiro lugar no Grupo B, à frente do co-anfitrião Canadá, os comandados de Yakin conquistaram uma vitória profissional por 2 a 0 sobre a Argélia nas oitavas de final. Em seguida, deram uma aula de bloqueio espacial contra a Colômbia nas oitavas de final, mantendo os gigantes sul-americanos sem marcar gols durante 120 minutos, antes de demonstrar nervos de aço para avançar por meio de uma dramática disputa de pênaltis.

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Grandes preocupações com lesões e configurações estratégicas do meio-campo determinam as escolhas

A preparação tática para este confronto intercontinental gira fortemente em torno de uma grande preocupação com lesões no elenco europeu. O jovem astro suíço Johan Manzambi, que conquistou o torneio com três gols, enfrenta uma corrida contra o tempo para se recuperar de uma lesão no joelho que o forçou a perder as oitavas de final. Ardon Jashari, do AC Milan, está de prontidão para substituí-lo novamente, formando um meio-campo extremamente experiente e voltado para a defesa ao lado de Remo Freuler e do capitão Granit Xhaka. Michel Aebischer e Luca Jaquez continuam fora de ação, treinando individualmente.

A Argentina chega às quartas de final com um elenco de 26 jogadores totalmente saudáveis e em plena forma. Scaloni enfrenta um dilema invejável na seleção do terço final do campo, ponderando se deve escalar a corrida incansável de Julián Álvarez ou a presença física de Lautaro Martínez ao lado de seu lendário capitão. Uma disputa secundária persiste na lateral esquerda, onde o veterano Nicolás Tagliafico disputa com Facundo Medina a vaga de titular para proteger a dupla de zagueiros centrais.

Sobrecarga no meio-campo x bloqueios disciplinados no meio-campo definirão o rumo da partida

A partida tática em Kansas City será disputada inteiramente no meio-campo. O plano da Argentina depende do controle posicional absoluto e da rotação fluida nos meios-espaços. Alexis Mac Allister e Rodrigo De Paul buscarão manipular consistentemente as linhas de passe para abastecer Lionel Messi. O maestro de 39 anos chega à partida liderando a disputa pela Chuteira de Ouro com oito gols, atuando como um meia-armador recuado capaz de desmontar linhas defensivas resistentes com qualidade técnica única.

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A estratégia da Suíça se concentrará na restrição estrutural absoluta e em contra-ataques verticais rápidos. Cientes da tendência da Argentina de deixar sua linha defensiva exposta durante fases de ataque prolongadas, Xhaka e Freuler buscarão formar um bloco compacto entre a defesa e o meio-campo para cortar as vias de passe pelo centro. A partir daí, os suíços buscarão avançar diretamente pelas laterais, utilizando a velocidade de Dan Ndoye e Ruben Vargas para explorar os espaços deixados pelos laterais argentinos que avançam e servir Breel Embolo.

Estruturas consolidadas enfrentam o teste definitivo

A Argentina enfrenta o teste definitivo de paciência contra uma rígida muralha defensiva suíça que ainda não sofreu nenhum gol nas fases eliminatórias e tem administrado com eficácia o ritmo do torneio.

A Suíça enfrenta a difícil tarefa de conter um ataque argentino historicamente preciso, que marcou pelo menos dois gols em 11 partidas consecutivas na Copa do Mundo. O sucesso depende inteiramente de suas linhas defensivas impedirem Messi de ganhar meio jarda na entrada da área.

Provável escalação da Argentina contra a Suíça

E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez

Provável escalação da Suíça contra a Argentina

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas

Fatos e números: Argentina x Suíça

A Suíça nunca derrotou a Argentina em nenhuma competição de futebol. A Argentina venceu a Suíça por 15 a 3 em todos os confrontos históricos entre as duas seleções.

A Suíça está disputando suas primeiras quartas de final de uma Copa do Mundo em 72 anos, tendo chegado a essa fase pela última vez como anfitriã em 1954.

Lionel Messi lidera a disputa pela Chuteira de Ouro do torneio de 2026 com 8 gols. Ele marcou em seis partidas internacionais oficiais consecutivas.

A Suíça chegou às quartas de final após duas partidas consecutivas sem sofrer gols, eliminando a Colômbia nos pênaltis (4 a 3) após um empate em 0 a 0 nas oitavas de final.

A Argentina avançou para esta fase depois de estar perdendo por 2 a 0 para o Egito, marcando três gols a partir dos 78 minutos para garantir uma vitória dramática por 3 a 2.

Convocação da Argentina com 26 jogadores

Goleiros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerônimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Meio-campistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Atacantes: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Seleção da Suíça com 26 jogadores

Goleiros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defensores: Manuel Akanji (Inter de Milão), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valência), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Meio-campistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bolonha), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow, Ruben Vargas (ambos do Sevilha), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mônaco).

Atacantes: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Notícias das equipes e escalações

A Argentina é comandada por Lionel Scaloni, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões para as quartas de final. A Suíça entra em campo sob o comando de Murat Yakin, sem nenhuma escalação provável confirmada até o momento. Mais atualizações sobre as equipes serão adicionadas próximo ao início da partida para ambos os times.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Argentina chega a Kansas City com cinco vitórias em cinco partidas da Copa do Mundo, tendo marcado 12 gols e sofrido cinco ao longo dessa sequência. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Egito, após virada, em 7 de julho, tendo também derrotado Cabo Verde por 3 a 2 nas oitavas de final. No início do torneio, a equipe derrotou a Jordânia por 3 a 1, a Áustria por 2 a 0 e a Argélia por 3 a 0, demonstrando um desempenho ofensivo consistente ao longo da fase de grupos e nas etapas seguintes.

A Suíça tem quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas, sofrendo apenas dois gols nesse período. Seu resultado mais recente foi um empate em 0 a 0 com a Colômbia em 7 de julho, com os suíços avançando na disputa por pênaltis. Antes disso, venceu a Argélia por 2 a 0 e o Canadá por 2 a 1, tendo perdido pontos apenas no empate em 1 a 1 contra o Catar, no início da fase de grupos. A equipe derrotou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 em sua atuação mais convincente do torneio.

Histórico de confrontos diretos

O confronto mais recente entre essas seleções ocorreu na Copa do Mundo de 2014, em 1º de julho, quando a Argentina venceu a Suíça por 1 a 0 nas oitavas de final, em uma partida que foi para a prorrogação. Antes disso, as duas seleções se enfrentaram em um amistoso em fevereiro de 2012, com a Argentina vencendo por 3 a 1 na Suíça. O único outro confronto registrado neste conjunto de dados terminou em 1 a 1, também um amistoso disputado na Suíça em junho de 2007. Nos três jogos registrados, a Argentina soma duas vitórias contra nenhuma da Suíça, com um empate.

Classificação

A Suíça terminou em primeiro lugar no Grupo B da Copa do Mundo de 2026, enquanto a Argentina venceu o Grupo J e avançou para as oitavas de final como líder do grupo.