Argentina x Paraguai: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Argentinos voltam a campo nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo B, após derrota na estreia para a Colômbia

Pela segunda rodada do Grupo B da , e entram em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Veja informações da partida!

JOGO Argentina x Paraguai DATA Quarta-feira, 18 de junho LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ARGENTINA

Após a decepcionante derrota para a por 2 a 0 na estreia, a Argentina entra em campo com a missão de vencer para seguir sonhando com o títúlo da Copa América e encerrar o jejum de 26 anos sem comemorações.

Provável escalação: Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi e Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Guido Rodríguez e Di María; Messi e Agüero

PARAGUAI

Assim como a Argentina, o Paraguai também não venceu na rodada de estreia. No entanto, apesar do empate com o em 2 a 2, a equipe também precisa vencer para seguir tranquila na competição.

Gatito Fernández; Valdez, Balbuena, Alonso e Arzamendia; Ortiz, Rodrigo Rojas, Almirón e Cecílio Domínguez; Hernán Pérez (Derlis González) e Cardozo.