Argentina x Itália: os detalhes do jogo entre campeões da Euro e da Copa América

A Uefa e a Conmebol anunciaram "o alargamento da cooperação existente", ao mesmo tempo que organizam um confronto entre campeões continentais

Os campeões dos dois principais torneios continentais entre seleções se enfrentarão em junho de 2022. A Argentina, vencedora da Copa América de 2021, e a Itália, campeã da Eurocopa de 2020 disputaram um amistoso no ano que vem.

Em um comunicado divulgado pela Uefa e a Conmebol, as organizações revelaram que o acordo é fruto de um projeto e cooperação entre as duas federações. Além disso, as entidades querem expandir uma aliança visando o desenvolvimento do futebol.

"A Uefa e a Conmebol anunciaram hoje o alargamento da cooperação existente, bem como a realização de um jogo entre a Itália, vencedora do Uefa Euro 2020, e a Argentina, vencedora da Copa América 2021 da Conmbebol, durante a janela internacional em junho de 2022, em local a ser confirmado", diz o comunicado.

"A organização deste jogo faz parte da expansão da cooperação entre a Uefa e a Conmebol, que inclui nomeadamente o futebol feminino, o futsal e as categorias de base, o intercâmbio de árbitros, bem como os programas de formação técnica."

“O acordo alcançado pelas duas organizações abrange actualmente três edições deste encontro entre os respectivos vencedores continentais, e inclui ainda a abertura de um escritório comum em Londres, que se encarregará de coordenar projectos de interesse comum.

“Ao chegar a este acordo, a Uefa e a Conmebol expressam o seu compromisso com o desenvolvimento do futebol para além das suas zonas geográficas, como uma ponte que une pessoas, países, continentes e culturas.

🤝 Organismos europeu e sul-americano intensificam trabalho conjunto



⚔️ Duelo entre campeões continentais será um dos destaques futebolísticos em 2022 🤩 https://t.co/1lLmmdK7EK — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) September 28, 2021

Com isso, a organização sul-americana anunciou a criação de um escritório em Londres para organizar os interesses em comuns das entidades.

Fica decidido, então, o confronto entre as seleções para 2022, em um local ainda a ser definido, bem como a realização de outras duas edições entre campeões da Eurocopa e Copa América nos próximos anos.

Vale lembrar que a Itália conquistou seu segundo título da Eurocopa na história. Roberto Mancini levou os azzurri à conquista do troféu depois de uma sequência de jogos emocionantes, que culminou com uma dramática vitória nos pênaltis sobre a Inglaterra na final em Wembley.

A Argentina, por sua vez, conquistou o direito de enfrentar o melhor da Europa ao garantir seu 15º título da Copa América, que marcou seu primeiro título importante depois 28 anos.

Lionel Scaloni comandou o triunfo com sua equipe derrotando o Brasil por 1 a 0 na final, O título marcou, também, a primeira grande conquista de Lionel Messi com a camisa de sua seleção.