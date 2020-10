Argentina x Equador: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Com Messi, hermanos iniciam trajetória rumo ao Mundial 2022; veja como acompanhar pela TV e na internet

Com Lionel Messi, a inicia a caminhada nas Eliminatória Sul-Americanas para a 2022 contra o , na La Bombonera, nesta quinta-feira (8), a partir das 21h10 (de Brasília). A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Argentina x Equador DATA Quinta-feira, 8 de outubro de 2020 LOCAL La Bombonera (ARG) HORÁRIO 21h10 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Argentina pode ter, pela última vez, Lionel Messi em campo disputando uma eliminatória para Copa do Mundo. No comando Albiceleste está Lionel Scaloni, que parece ter conseguido acalmar os ânimos na seleção após o mau resultado em no mundial de 2018. Os hermanos não terão Sergio Aguero e Marcos Rojo, lesionados, enquanto Lamela e Correa, que costumavam ser chamados, não foram convocados.

Já o Equador terá pela primeira vez Gustav Alfaro sob seu comando. O treinador convocou nomes já conhecidos no cenário mundial, como Enner e Ibarra

Escalação do Argentina: Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; de Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Gomez; Lautaro

Escalação do Equador: Dominguez; Preciado, Arreaga, Torres, Estupinan; Mena, Mendez, Franco; Ibarra, Valencia, Ibarra

HISTÓRICO NAS ELIMINATÓRIAS

ARGENTINA

Em suas participações nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, a Argentina disputou 134 jogos, com 74 vitórias, 35 empates e 25 derrotas.

#SelecciónMayor Lista definitiva de futbolistas convocados para los próximos encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia. pic.twitter.com/b80z7ePx2t — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 4, 2020

A Albiceleste busca a sua 18ª classificação para Copas do Mundo.

EQUADOR

Já o Equador quer disputar a sua quarta Copa do Mundo. A seleção equatoriana tem 143 partidas disputadas em eliminatórias sul-americanas, com 47 vitórias, 33 empates e 63 derrotas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARGENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 2 x 2 Amistoso 18 de novembro de 2019 0 x 1 Argentina Amistoso 15 de novembro de 2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Argentina Eliminatórias 13 de outubro de 2020 17h (de Brasília) Argentina x Eliminatórias 12 de novembro de 2020 A confirmar

EQUADOR

JOGO CAMPEONATO DATA Equador 0 x 1 Amistoso 19 de novembro de 2019 Equador 3 x 0 Trinidad e Tobago Amistoso 14 de novembro de 2019

