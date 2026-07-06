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Argentina x Egito – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo
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Egito
L. Messi

Análise completa do jogo entre Argentina e Egito na Copa do Mundo de 2026. Falamos sobre táticas, novidades das seleções e muito mais antes deste confronto das oitavas de final em Atlanta.

A partida entre Argentina e Egito terá início no dia 7 de julho de 2026, às 12h (horário da costa leste dos EUA) e às 17h (horário de Greenwich).

Previsão da partida entre Argentina e Egito pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Depois de passar por um grande susto contra a estreante Cabo Verde, a Argentina continua no caminho certo para se tornar a primeira seleção, desde o Brasil em 1962, a defender com sucesso o título da Copa do Mundo. Entre a Argentina e uma vaga nas quartas de final está a seleção do Egito, que busca escrever sua própria página na história. O vencedor enfrentará a Suíça ou a Colômbia nas quartas de final.

Argentina v Cabo Verde: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

Como a Argentina e o Egito chegaram até aqui?

A Argentina parecia estar dominando o jogo no intervalo contra Cabo Verde. No entanto, em linha com seu torneio de conto de fadas, a pequena seleção produziu uma reviravolta emocionante no segundo tempo, recuperando-se duas vezes do placar adverso, acabando por perder por 3 a 2 após um gol contra aos 111 minutos. O fato de não ter conseguido manter o gol invicto contra a Jordânia e Cabo Verde será uma preocupação para o técnico Lionel Scaloni, mas sua equipe continua arrasando no ataque, marcando exatamente três gols em três de suas quatro partidas no torneio.

FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVGetty Images

A vitória do Egito nos pênaltis contra a Austrália foi um momento histórico, a primeira vitória do país em uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo. Os jogadores de Hossam Hassan podem se tornar apenas o quinto país africano a chegar às quartas de final da Copa do Mundo, e não entrarão nessa partida com muito medo, já que sofreram apenas uma derrota nas últimas oito partidas.

Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

A magia de Messi continua

O maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo, o eterno ícone da Argentina, Lionel Messi, busca se tornar apenas o sexto jogador da história a marcar gols nas cinco primeiras partidas de sua seleção em uma Copa do Mundo. Por falar em talentos atemporais, nenhum jogador chega às oitavas de final tendo criado mais chances do que o egípcio Mohamed Salah, que criou 16 oportunidades para seus companheiros.

Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

A Argentina é imbatível quando as partidas vão para a prorrogação

A Argentina já venceu 10 das 12 partidas da Copa do Mundo que foram além dos 90 minutos, conquistando quatro vitórias sem pênaltis e seis nos pênaltis.

Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

Provável escalação da Argentina

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez, Almada.

Provável escalação do Egito

Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush

Fatos e números importantes sobre Argentina x Egito

  • A Argentina venceu suas últimas 24 partidas em território neutro.
  • Leo Messi é o primeiro jogador a marcar sete gols em duas Copas do Mundo diferentes
  • Três das quatro partidas do Egito nesta Copa do Mundo terminaram, até o momento, em 1 a 1 após os 90 minutos.
  • Nos últimos seis jogos do Egito na Copa do Mundo, ambas as equipes marcaram gols.
Lionel MessiGetty Images


Convocação da Argentina com 26 jogadores

Goleiros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Meio-campistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Atacantes: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milão).

argentina Getty Images

Seleção do Egito com 26 jogadores

Goleiros: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Defensores: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).

Meio-campistas: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Oviedo).

Atacantes: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona).

egypt Getty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Argentina x Egito

4-4-2
Argentina crest
Argentina
ARG
Formação
Egito crest
Egito
EGY
4-2-3-1
23E. Martinez26N. Molina13C. Romero6L. Martinez3N. Tagliafico16T. Almada7R. De Paul20A. Mac Allister24E. Fernandez10L. Messi22L. Martinez23M. Shobeir15K. Hafez5R. Rabia2Y. Ibrahim3M. Hany8E. Ashour22O. Marmoush19M. Ateya17M. Lasheen10M. Salah11M. Ziko
Egito crest
Egito
EGY
4-4-2
Argentina

Time titular

Egito

Técnico

  • L. Scaloni
  • H. Hassan

Lesões e suspensões

    Lionel Scaloni ainda não confirmou a provável escalação da Argentina, e nenhuma lesão ou suspensão foi oficialmente divulgada antes da partida. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que a disponibilidade dos jogadores ficar mais clara após o esforço na prorrogação contra Cabo Verde.

    Pelo Egito, Hossam Hassan também não forneceu nenhuma informação confirmada sobre a equipe nesta fase. Nenhuma lesão ou suspensão foi declarada, e a escalação prevista será adicionada aqui assim que informações oficiais forem divulgadas.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões

    Desempenho

    ARG

    ARG - Sequência

    ISL
    V3-0
    ARG
    V3-0
    AUT
    V2-0
    JOR
    V1-3
    CPV
    V3-2
    Gol marcado (sofrido)
    14/3
    Jogos com mais de 2,5 gols
    4/5
    Ambas as equipes marcaram
    2/5
    EGY

    EGY - Sequência

    BRA
    D2-1
    BÉL
    E1-1
    NZL
    V1-3
    IRA
    E1-1
    AUS
    V1-1
    Gol marcado (sofrido)
    7/6
    Jogos com mais de 2,5 gols
    2/5
    Ambas as equipes marcaram
    5/5

    Histórico de confrontos diretos

    ARG

    Um

    EGY

    1

    0

    Empate

    0

    2

    Gols feitos

    0
    Jogos com mais de 2.5 gols
    0/1
    Ambos os times marcam
    0/1

    A Argentina e o Egito se enfrentaram apenas uma vez no histórico de confrontos diretos disponível. Essa partida ocorreu em 26 de março de 2008, um amistoso em que o Egito recebeu a Argentina e perdeu por 2 a 0. Não há registro de nenhum outro confronto oficial entre as duas seleções, o que torna esta partida das oitavas de final da Copa do Mundo um encontro verdadeiramente raro entre as duas nações.

    Classificação

    A Argentina terminou em primeiro lugar no Grupo J, enquanto o Egito se classificou em segundo lugar no Grupo G.

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