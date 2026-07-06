Argentina x Egito – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - Fase Final Atlanta Stadium

A partida entre Argentina e Egito terá início no dia 7 de julho de 2026, às 12h (horário da costa leste dos EUA) e às 17h (horário de Greenwich).

Previsão da partida entre Argentina e Egito pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Depois de passar por um grande susto contra a estreante Cabo Verde, a Argentina continua no caminho certo para se tornar a primeira seleção, desde o Brasil em 1962, a defender com sucesso o título da Copa do Mundo. Entre a Argentina e uma vaga nas quartas de final está a seleção do Egito, que busca escrever sua própria página na história. O vencedor enfrentará a Suíça ou a Colômbia nas quartas de final.

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Como a Argentina e o Egito chegaram até aqui?

A Argentina parecia estar dominando o jogo no intervalo contra Cabo Verde. No entanto, em linha com seu torneio de conto de fadas, a pequena seleção produziu uma reviravolta emocionante no segundo tempo, recuperando-se duas vezes do placar adverso, acabando por perder por 3 a 2 após um gol contra aos 111 minutos. O fato de não ter conseguido manter o gol invicto contra a Jordânia e Cabo Verde será uma preocupação para o técnico Lionel Scaloni, mas sua equipe continua arrasando no ataque, marcando exatamente três gols em três de suas quatro partidas no torneio.

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A vitória do Egito nos pênaltis contra a Austrália foi um momento histórico, a primeira vitória do país em uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo. Os jogadores de Hossam Hassan podem se tornar apenas o quinto país africano a chegar às quartas de final da Copa do Mundo, e não entrarão nessa partida com muito medo, já que sofreram apenas uma derrota nas últimas oito partidas.

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A magia de Messi continua

O maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo, o eterno ícone da Argentina, Lionel Messi, busca se tornar apenas o sexto jogador da história a marcar gols nas cinco primeiras partidas de sua seleção em uma Copa do Mundo. Por falar em talentos atemporais, nenhum jogador chega às oitavas de final tendo criado mais chances do que o egípcio Mohamed Salah, que criou 16 oportunidades para seus companheiros.

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A Argentina é imbatível quando as partidas vão para a prorrogação

A Argentina já venceu 10 das 12 partidas da Copa do Mundo que foram além dos 90 minutos, conquistando quatro vitórias sem pênaltis e seis nos pênaltis.

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Provável escalação da Argentina

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez, Almada.

Provável escalação do Egito

Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush

Fatos e números importantes sobre Argentina x Egito

A Argentina venceu suas últimas 24 partidas em território neutro.

Leo Messi é o primeiro jogador a marcar sete gols em duas Copas do Mundo diferentes

Três das quatro partidas do Egito nesta Copa do Mundo terminaram, até o momento, em 1 a 1 após os 90 minutos.

Nos últimos seis jogos do Egito na Copa do Mundo, ambas as equipes marcaram gols.

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Convocação da Argentina com 26 jogadores

Goleiros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Meio-campistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Atacantes: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milão).

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Seleção do Egito com 26 jogadores

Goleiros: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Defensores: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).

Meio-campistas: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Oviedo).

Atacantes: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona).

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Notícias das equipes e escalações

Lionel Scaloni ainda não confirmou a provável escalação da Argentina, e nenhuma lesão ou suspensão foi oficialmente divulgada antes da partida. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que a disponibilidade dos jogadores ficar mais clara após o esforço na prorrogação contra Cabo Verde.

Pelo Egito, Hossam Hassan também não forneceu nenhuma informação confirmada sobre a equipe nesta fase. Nenhuma lesão ou suspensão foi declarada, e a escalação prevista será adicionada aqui assim que informações oficiais forem divulgadas.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 13 A. Abou El Fotouh

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

ARG Um EGY 1 0 Empate 0 Egito 0 - 2 Argentina 2 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

A Argentina e o Egito se enfrentaram apenas uma vez no histórico de confrontos diretos disponível. Essa partida ocorreu em 26 de março de 2008, um amistoso em que o Egito recebeu a Argentina e perdeu por 2 a 0. Não há registro de nenhum outro confronto oficial entre as duas seleções, o que torna esta partida das oitavas de final da Copa do Mundo um encontro verdadeiramente raro entre as duas nações.

Classificação

A Argentina terminou em primeiro lugar no Grupo J, enquanto o Egito se classificou em segundo lugar no Grupo G.