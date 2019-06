Argentina x Colômbia, o jogo imperdível desta primeira rodada de Copa América

Nenhuma outra partida destas iniciais reúne, de ambos os lados, tanta história, craques... e a responsabilidade para conquistar um título

e se enfrentam neste sábado (15), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Grupo B da . É o encontro mais esperado desta primeira rodada, algo explicável pelo histórico de confrontos, jogadores de ambos os lados e também por se tratar da única partida nesta abertura que reúne campeões sul-americanos das últimas três décadas. Em outras palavras: é imperdível.

De um lado, a Argentina de Lionel Messi, Ángel Di María e Sergio Aguero. Do outro a Colômbia de James Rodríguez, Falcoa Garcia e Juan Cuadrado. Tanto a Albiceleste quanto os Cafeteros têm algo a provar.

Um total de dez atletas irá fazer sua estreia em torneios internacionais sob o comando de Lionel Scaloni. Os argentinos estão com um time quase todo renovado em relação à de 2018. Aguero, Di María e Lionel Messi são os maiores sobreviventes da ‘velha-guarda’ albiceleste. Uma trinca que vê o tique do relógio girar rápido no sonho de conquistarem um único título pela equipe principal.

Situação parecida à de Falcao Garcia, James Rodríguez e Cuadrado, nomes mais experientes de uma seleção colombiana que desde 2001 não conquista a Copa América e teve esperanças de ver esta mesma geração alcançar o feito. A diferença é um elenco geral mais experiente em relação ao adversário deste sábado.

O jogo de hoje vale três pontos na busca pela classificação. Eles serão disputados por jogadores de renome mundial e que buscam desesperadamente um título para os seus respectivos países. Um duelo imperdível.