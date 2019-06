Argentina x Colômbia na Copa América: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Duelo do Grupo B está marcado para este sábado (15), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador

e entram em campo neste sábado (15), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Grupo B da .

Veja informações da partida!

JOGO Argentina x Colômbia DATA Sábado, 15 de junho LOCAL Arena Fonte Nova - HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ARGENTINA

Dividindo o favoritismo com o , os argentinos entram em campo com Lionel Messi, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial.

A Argentina não conquista um título há 26 anos, com o camisa 10 tendo a missão de guiar os seus companheiros ao troféu.

Provável escalação: Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi e Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Guido Rodríguez e Di María; Messi e Agüero

COLÔMBIA

Do outro lado, a Colômbia vem com a missão de coroar um dos melhores planteis de sua história, com James Rodriguez, Juan Cuadrado e Falcao García.

Sem vencer os rivais desde 2007, os colombianos chegam com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota no período pós .

Provável escalação: Ospina; Tesilla, Sánchez, Mina e Medina; Uribe, Cuéllar e Cuadrado; Muriel, Falcao e James Rodriguez.