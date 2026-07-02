Copa do Mundo - Fase Final Miami Stadium

A partida entre Argentina e Cabo Verde terá início no dia 2 de julho de 2026, às 18h (EST) e às 23h (GMT).

Argentina e Cabo Verde se enfrentam na batalha definitiva entre Davi e Golias

Os estreantes no torneio enfrentam os atuais campeões

Cabo Verde superou todas as expectativas em sua estreia na Copa do Mundo, conquistando a imaginação coletiva de todos ao redor do planeta. A equipe não terá medo nem nada a perder ao se preparar para enfrentar os atuais campeões. Eles vão adorar o desafio, e não se enganem: o desafio é considerável.

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A última derrota da Argentina em uma partida de fase eliminatória em qualquer torneio ocorreu há sete anos em Belo Horizonte, onde foi derrotada nas semifinais da Copa América de 2019 pelo arquirrival Brasil. Desde então, conquistou dois títulos da Copa América, em 2021 e 2023, intercalados com seu épico triunfo na Copa do Mundo de 2022.

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Como a Argentina e Cabo Verde chegaram até aqui

A Argentina começou a defesa do título da Copa do Mundo de maneira perfeita. A Seleção venceu 10 partidas consecutivas, sofrendo apenas dois gols nessa sequência, e ainda não sofreu nenhum gol nesta Copa do Mundo. Sem nenhuma seleção do Top 10 em seu caminho até as semifinais, ela tem todas as chances de chegar até o fim.

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Cabo Verde, por incrível que pareça, ficou invicto em um grupo que contava com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, conquistando três empates. É a primeira nação a avançar da fase de grupos da Copa do Mundo sem nenhuma vitória desde o Chile em 1998, além de se tornar a primeira nação estreante a chegar às oitavas de final desde a Eslováquia em 2010 e a primeira seleção africana desde Gana em 2006. Seu desempenho contra a Espanha, especialmente, lhes dará a confiança de que podem causar mais surpresas contra adversários de peso aqui. A equipe também tem utilizado diferentes abordagens táticas, sendo capaz de defender com um bloco baixo, como fez contra os espanhóis, e de acelerar o ritmo, como precisou fazer contra o Uruguai. Esta equipe não tem apenas um único recurso.

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A magia de Messi continua

Agora com 39 anos, o grande jogador marcou seis dos oito gols da Argentina na América do Norte e se sentirá em casa no Hard Rock Stadium. O astro do Inter de Miami é o primeiro jogador a participar de seis Copas do Mundo. Ele já marcou seis gols neste torneio e está na lista de artilheiros há sete partidas consecutivas da Copa do Mundo, desde a vitória nas oitavas de final contra a Austrália em 2022. O mundo já ficou sem superlativos para descrever esse grande jogador, e esta certamente deve ser a última chance de vê-lo em um grande palco.

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Vozinha, o arquétipo do herói improvável

Poucos fãs casuais de futebol conheciam seu nome há três semanas, mas agora certamente o conhecem. Josimar José Évora Dias, mais conhecido como Vozinha, tinha 40 mil seguidores no Instagram antes de Cabo Verde empatar de forma improvável em 0 a 0 com a Espanha, com o goleiro de 40 anos fazendo sete defesas espetaculares. Agora, ele tem 17,5 milhões de fãs na plataforma.

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Provável escalação da Argentina

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi, Lautaro Martínez.

Provável escalação de Cabo Verde

Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento.

Principais estatísticas de Argentina x Cabo Verde

Com 29 partidas disputadas, Messi detém o recorde atual de maior número de jogos em Copas do Mundo por um jogador. O jogador do Inter Miami soma 202 partidas pela Albiceleste.

Cinco das últimas sete partidas da Argentina tiveram mais de 2,5 gols.

A seleção de Lionel Scaloni se tornou apenas a terceira atual campeã a chegar às oitavas de final da Copa do Mundo neste século.

Sete das últimas 13 partidas da Argentina nas fases eliminatórias da Copa do Mundo foram para a prorrogação, enquanto nenhuma seleção teve mais jogos que foram para a prorrogação do que a Argentina, com 11 na história da Copa do Mundo.

Os “Tubarões Azuis” de Cabo Verde são a seleção com a pior classificação a chegar às oitavas de final da Copa do Mundo em sua estreia.

Entre os quatro estreantes na fase final de 2026 — ao lado de Curaçao, Jordânia e Uzbequistão —, apenas Cabo Verde conseguiu avançar para as oitavas de final.

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Convocação da Argentina com 26 jogadores

Goleiros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerônimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Meio-campistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Atacantes: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milão).

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Convocação de 26 jogadores de Cabo Verde

Goleiros: Vozinha (Chaves), Márcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Defensores: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Meio-campistas: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães), Laros Duarte (Puskás Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Atacantes: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

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Notícias das equipes e escalações

A Argentina é comandada por Lionel Scaloni, embora nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões tenha sido divulgada antes desta partida. Nenhuma escalação provável foi confirmada até o momento, e mais atualizações sobre o elenco são esperadas mais perto do início da partida.

O técnico de Cabo Verde, Bubista, também não tem lesões ou suspensões registradas nos dados atuais. Assim como na Argentina, a escalação provável ainda não foi confirmada, e as notícias sobre a equipe serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre a Argentina e Cabo Verde nos dados disponíveis. Esta partida em Miami será a primeira vez que essas duas seleções se enfrentarão em qualquer nível.

Classificação

A Argentina terminou em primeiro lugar no Grupo J, enquanto Cabo Verde se classificou em segundo lugar no Grupo H.