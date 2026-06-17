Argentina x Áustria – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - J Dallas Stadium

A partida entre Argentina e Áustria terá início no dia 22 de junho de 2026, às 13h00 EST e às 17h00 GMT.

Contexto da partida e destaques da primeira rodada

A Argentina venceu com facilidade por 3 a 0 contra a Argélia, graças a um impressionante hat-trick de Lionel Messi, que comemorou sua 200ª partida pela seleção com estilo. A Áustria, por sua vez, acabou vencendo por 3 a 1 contra a Jordânia em uma partida emocionante disputada no San Francisco Bay Area Stadium. Marko Arnautovic, maior artilheiro e jogador com mais partidas pela seleção austríaca, entrou como reserva no segundo tempo. O ex-jogador do Stoke garantiu a vitória com um pênalti nos acréscimos.

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Principais jogadores e técnico da Argentina

Lionel Scaloni, que levou a Albiceleste à glória na Copa do Mundo de 2022, pretende se tornar o primeiro técnico a conquistar o título duas vezes consecutivas desde Vittorio Pozzo em 1938, que alcançou essa façanha impressionante com a Itália.

Com 27 partidas disputadas, Messi detém o recorde atual de maior número de jogos em Copas do Mundo entre todos os jogadores – e se junta ao atacante português Cristiano Ronaldo, de 41 anos, como os únicos jogadores do sexo masculino a disputar uma sexta edição do maior evento do futebol. Há uma forte presença inglesa na seleção, com a convocação do meio-campista do Liverpool Alexis Mac Allister, do meio-campista do Chelsea Enzo Fernández, do goleiro do Aston Villa Emi Martínez, do zagueiro do Tottenham Cristian Romero e do zagueiro do Manchester United Lisandro Martínez. No ataque, os campeões contam com um poder ofensivo letal, formado por Julián Álvarez e Lautaro Martínez, da Inter, para atuarem à frente de Messi, que atualmente soma 200 partidas pela sua amada Argentina.

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Principais jogadores e técnico da Áustria

A seleção austríaca chegou ao seu centro de treinamento na Califórnia com um elenco robusto e incrivelmente motivado de 26 jogadores, selecionado após a dramática vitória na classificação direta contra a Bósnia e Herzegovina. A integração tática sob o comando do técnico Ralf Rangnick está funcionando com eficiência máxima, criando uma atmosfera altamente unida e positiva dentro do grupo. O maior reforço estrutural para a Áustria é o fato de toda a sua espinha dorsal de veteranos estar em perfeitas condições físicas, o que significa que sua identidade tática de alta intensidade está totalmente pronta para ser colocada em prática já na primeira rodada.

O ícone nacional David Alaba está em plena forma e pronto para organizar a zaga, atuando como âncora da defesa ao lado do fisicamente imponente Kevin Danso. No meio-campo, a incansável dedicação de Konrad Laimer e Marcel Sabitzer proporcionará uma pressão alta e enérgica, projetada para dominar as transições. Atrás da linha de ataque, o criativo Christoph Baumgartner comandará o jogo, enquanto os jovens e empolgantes talentos Paul Wanner e Carney Chukwuemeka oferecem a Rangnick opções dinâmicas e de alto nível para injetar imprevisibilidade e desmontar as defesas adversárias mais resistentes.

O técnico Ralf Rangnick trouxe uma identidade tática radical e uma energia explosiva para a seleção austríaca, ávida por reconhecimento mundial. Ao entrar na arena internacional após décadas moldando estruturas de clubes europeus de elite, Rangnick reformulou completamente a “Das Team”, afastando-a de sua passividade histórica e implementando um estilo ousado e hiperproativo que exige uma intensidade de tirar o fôlego.

Taticamente, Rangnick adota uma filosofia rigorosa e de alta intensidade, centrada na pressão imediata sobre a posse de bola e em transições verticais extremamente rápidas. Ele privilegia fortemente uma formação rígida em 4-2-2-2 ou um 4-3-3 agressivo.

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Seleção da Argentina com 26 jogadores

Goleiros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerônimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Meio-campistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Atacantes: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milão).

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Seleção da Áustria com 26 jogadores

Goleiros: Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň)

Defensores: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Meio-campistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern de Munique), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Atacantes: Marko Arnautovic (Red Star Belgrado), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK).

Notícias das equipes e escalações

A seleção da Argentina é comandada por Lionel Scaloni. Não há lesões nem suspensões registradas nos dados disponíveis sobre o elenco, e nenhuma escalação provável foi confirmada até o momento. Novas informações serão adicionadas à medida que a partida se aproximar.

A Áustria é comandada por Ralf Rangnick. Não foram confirmadas lesões ou suspensões antes da partida, e ainda não foi divulgada nenhuma escalação provável. Mais notícias sobre as equipes serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Argentina chega a esta partida após cinco vitórias nas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua última partida foi uma vitória por 3 a 0 em um amistoso contra a Islândia em 10 de junho de 2026, após uma vitória por 2 a 0 sobre Honduras três dias antes. No início do ano, a Albiceleste goleou a Zâmbia por 5 a 0 em março e venceu a Mauritânia por 2 a 1. Sua sequência também inclui uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra Angola, em novembro de 2025. Nesses cinco jogos, a Argentina marcou 12 gols e sofreu um.

A Áustria chega com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 em amistoso contra a Tunísia, em 1º de junho de 2026. A equipe também venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 em março e teve sua atuação mais impressionante com uma vitória por 5 a 1 sobre Gana. Os únicos pontos perdidos nessas cinco partidas ocorreram no empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina nas eliminatórias da Copa do Mundo em novembro passado, resultado que, mesmo assim, garantiu sua vaga no torneio. A Áustria marcou nove gols e sofreu três nessa sequência.

Histórico de confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre a Argentina e a Áustria nos dados disponíveis de confrontos diretos. A partida no AT&T Stadium, em Arlington, será o primeiro encontro entre essas duas seleções.

Classificação

No Grupo J, a Argentina ocupa atualmente a segunda posição e a Áustria a terceira antes desta partida.