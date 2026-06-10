Copa do Mundo - J Kansas City Stadium

O jogo entre Argentina e Argélia começa no dia 16 de junho de 2026 às 21h (horário da costa leste dos EUA) e no dia 17 de junho à 01h (horário de Greenwich).

Argentina x Argélia: Messi enfrenta Mahrez

Lionel Messi disputará sua sexta Copa do Mundo como capitão da Argentina, atual campeã, no torneio de 2026. No caminho da seleção argentina na estreia estará a Argélia de Riyad Mahrez. O que podemos esperar desse confronto em Kansas City?

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Quem são o técnico e os principais jogadores da Argentina?

Lionel Scaloni, que levou a Albiceleste à glória na Copa do Mundo de 2022, pretende se tornar o primeiro técnico a conquistar o título duas vezes consecutivas desde Vittorio Pozzo em 1938, que alcançou essa façanha impressionante com a Itália.

Com 26 partidas, Messi detém o recorde atual de maior número de jogos em Copas do Mundo por qualquer jogador – e se juntará ao atacante português Cristiano Ronaldo, de 41 anos, como os únicos jogadores do sexo masculino a disputar uma sexta edição do maior evento do futebol. Há um forte toque inglês no elenco, com a convocação do meio-campista do Liverpool Alexis Mac Allister, do meio-campista do Chelsea Enzo Fernández, do goleiro do Aston Villa Emi Martínez, do zagueiro do Tottenham Cristian Romero e do zagueiro do Manchester United Lisandro Martínez. No ataque, os campeões contam com um poder ofensivo letal, formado por Julián Álvarez e Lautaro Martínez, da Inter, para atuarem à frente de Messi, que atualmente soma 198 partidas pela sua amada Argentina.

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Quem são o técnico e os principais jogadores da Argélia?

O veterano Riyad Mahrez, de 35 anos, ex-Leicester City e Manchester City, agora joga pelo Al Ahli, da Arábia Saudita.

O ex-meia do Tottenham Nabil Bentaleb foi convocado novamente pelo técnico Vladimir Petkovic após sete meses fora da seleção, enquanto também há vagas para o ex-jogador do Lyon Houssem Aouar e a estrela do Marselha nascida na França, Amine Gouiri.

A experiência recente do técnico bósnio Petkovic inclui passagens pela Lazio, pela Seleção Suíça e pelo Bordeaux.

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Seleção argentina de 26 jogadores para a Copa do Mundo

Goleiros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Zagueiros: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Meio-campistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Atacantes: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milão).

A trajetória da Argentina rumo à Copa do Mundo

Uma característica fundamental da campanha de qualificação dos atuais campeões e da mudança de identidade desde a conquista do torneio em 2022 foi a rotação dos meio-campistas Alexis Mac Allister, Enzo Fernández e Rodrigo de Paul para criar um sistema mais fluido. A Argentina sofreu apenas 10 gols em 18 partidas das eliminatórias da CONMEBOL, o que a ajudou a conquistar o primeiro lugar em uma fase notoriamente difícil. Isso se deveu em grande parte ao trabalho consistente do goleiro Emi 'Dibu' Martinez.





Seleção da Argélia para a Copa do Mundo com 26 jogadores

Goleiros: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Defensores: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Meio-campistas: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Atacantes: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

A trajetória da Argélia rumo à Copa do Mundo

Depois de perder de forma dolorosa as duas últimas edições, as Raposas do Deserto dominaram seu grupo nas eliminatórias para garantir sua vaga na América do Norte, assegurando sua primeira participação na Copa do Mundo desde 2014.

Uma característica fundamental foi seu futebol ofensivo. A Argélia teve uma média de 2,4 gols por jogo, impulsionada pelo desempenho excepcional do atacante Mohamed Amoura, que marcou 10 gols nas eliminatórias.

Notícias e escalações

A Argentina é comandada por Lionel Scaloni, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis no momento para a Albiceleste, e nenhuma escalação provável tenha sido anunciada. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que o quadro da equipe ficar mais claro.

A Argélia entra em campo sob o comando do técnico Vladimir Petkovic, sem que haja dados confirmados sobre lesões ou suspensões para os Guerreiros do Deserto. A escalação prevista ainda não foi divulgada. Mais notícias sobre as equipes serão atualizadas assim que estiverem disponíveis antes da estreia no Grupo J.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

A Argentina chega a Kansas City em excelente forma, tendo vencido todas as suas cinco partidas mais recentes sem sofrer nenhuma derrota. Sua última partida foi uma vitória por 2 a 0 em um amistoso contra Honduras, em 7 de junho, após uma vitória dominante por 5 a 0 sobre a Zâmbia em março. Nesses cinco jogos, a Albiceleste marcou 15 gols e sofreu apenas um, destacando tanto seu poder ofensivo quanto sua solidez defensiva. Quatro jogos sem sofrer gols nas últimas três partidas dizem tudo.

A forma recente da Argélia é mais irregular, mas inclui um resultado que chamará a atenção. Sua atuação mais impressionante ocorreu em 3 de junho, quando derrotou a Holanda por 1 a 0 em um amistoso — um resultado que sinaliza verdadeira confiança antes do torneio. A equipe também registrou uma goleada de 7 a 0 sobre a Guatemala em março. No entanto, a derrota por 2 a 0 para a Nigéria na Copa Africana das Nações, em janeiro, serve como um lembrete de que a Argélia pode ser vulnerável quando enfrenta adversários de alta intensidade. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu três, empatou um e perdeu um.

Histórico de confrontos diretos

ARG Um ARG 1 0 Empate 0 Argentina 4 - 3 Argélia 4 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos diretos entre essas duas seleções é escasso. O único encontro registrado ocorreu em 5 de junho de 2007, em um amistoso, quando a Argentina venceu a Argélia por 4 a 3 em uma partida cheia de gols. Esse único confronto oferece valor preditivo limitado, mas confirma que a Argélia é capaz de marcar gols contra a Albiceleste. A partida da terça-feira pelo Grupo J será apenas o segundo encontro oficial ou amistoso entre essas seleções.

Classificação

No Grupo J, a Argélia ocupa atualmente a liderança da tabela, enquanto a Argentina está em segundo lugar antes de sua estreia.