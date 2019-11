Argentina vai estrear segunda camisa em clássico contra o Brasil

No jogo do próximo dia 15, a seleção comandada por Lionel Scaloni irá estrear seu novo uniforme contra o Brasil

A seleção argentina terá uma novidade quando ir a campo contra o Brasil, nesta próxima sexta-feira, às 14h (de Brasília). Não, não trata-se de um novo craque ou um jogador que irá mudar o destino da equipe comandada por Lionel Scaloni: a estreará seu mais novo uniforme.

Será o primeiro encontro entre os rivais desde as semi-finais da Copa América, quando houve vitória brasileira. Aquela partida ficou mais famosa pelas acusações de Messi, apontando um "favorecimento" dos árbitros à equipe de Tite. Suspenso por três meses, o anão está de volta à Argentina e deve jogar contra o .

E é claro, foi Messi o protagonista da campanha de marketing que mostrou a nova camisa da seleção argentina para o mundo. Com o lema "Estas cores nos unem", o uniforme apresentado retoma o azul como a cor principal, em detrimento do preto, usado no atual uniforme 2.

Além disso, as cores da Argentina se apresentam nas mangas, colorizadas seguindo a estrutura da bandeira do país. De roupa nova e cara lavada, a equipe de Messi, Agüero e companhia tenta vencer o Brasil pela primeira vez desde 2017. Resta saber se o mais novo amuleto trará sorte ao país do sol.