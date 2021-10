Argentina x Uruguai: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo neste domingo (10), pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas; veja como acompanhar na TV e na internet

A Argentina enfrenta o Uruguai neste domingo (10), no Monumental de Núñez, às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Argentina x Uruguai DATA Domingo, 10 de setembro de 2021 LOCAL Monumental de Núñez - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Hermanos querem a vitória em casa / Foto: Getty

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de empatar sem gols com o Paraguai na última rodada e ver a diferença para o líder Brasil aumentar em oito pontos, a Argentina volta a campo pensando apenas na vitória.

Do outro lado, o Uruguai, com 16 pontos, busca se manter na zona de classificação direta para a Copa do Mundo de 2022.

Arrascaeta, que sofreu uma lesão muscular no empate com a Colômbia no meio da semana, está fora. O jogador do Flamengo pode ficar afastado dos gramados por até 10 semanas.

Provável escalação do Argentina: Musso; Montiel, Pezzella, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Di María, Messi e Papu Gómez; Lautaro Martínez.

Provável escalação do Uruguai: Muslera; Nandez, Giménez, Godín e Viña; Valverde, Vecino, Bentancur e de la Cruz; Rodríguez (Núñez) e Suárez (Cavani).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARGENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 3 x 0 Bolívia Eliminatórias 10 de setembro de 2021 Paraguai 0 x 0 Argentina Eliminatórias 7 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Argentina x Peru Eliminatórias 14 de outubro de 2021 20h30 (de Brasília) Uruguai x Argentina Eliminatórias 11 de novembro de 2021 A definir

URUGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 1 x 0 Equador Eliminatórias 9 de setembro de 2021 Uruguai 0 x 0 Colômbia Eliminatórias 7 de setembro de 2021

Próximas partidas