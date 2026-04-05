"Argentina também não tinha o Messi do Barcelona", afirma Gabigol quando perguntando se Neymar deveria ser convocado para a Copa do Mundo

O atacante Gabriel Barbosa saiu em defesa de Neymar ao comentar a possibilidade de o camisa 10 do Santos ser convocado para a próxima Copa do Mundo. Em entrevista à Globo, o centroavante do Santos destacou a importância do seu companheiro de equipe para a seleção brasileira e comparou a situação de Neymar com a de Lionel Messi na Argentina em 2022.

Para Gabigol, mesmo que Neymar não esteja no mesmo nível físico ou técnico de seus melhores anos na Europa, sua presença ainda pode ser decisiva para o Brasil.

“É o maior artilheiro e o maior assistente da seleção brasileira. Claro que não temos mais o Neymar do Barcelona, do PSG, mas a Argentina também não tinha o Messi do Barcelona [em 2022, quando foram campeões]. Então, é normal. Eu tenho visto ele muito focado, não só na Seleção, mas também no Santos. Creio que ele vai estar na Copa”, afirmou Gabigol.

Apesar da parceria no ataque santista, a dupla não estará junta no próximo compromisso da equipe. Neymar recebeu o cartão amarelo na partida contra o Remo (seu terceiro no Brasileirão 2026) e cumprirá suspensão, ficando fora do duelo contra o Flamengo.

O reencontro com o clube carioca, inclusive, mexe com os sentimentos de Gabigol. Ídolo do Flamengo, o atacante conquistou duas edições da Copa Libertadores da América (2019 e 2022) e acumulou 11 títulos com a camisa rubro-negra. Em entrevista ao GE, o camisa 9 santista admitiu que não se sente confortável ao enfrentar a antiga equipe.

“Sempre é muito difícil, como aconteceu lá no Cruzeiro também. Sendo sincero, não me sinto à vontade de jogar contra o Flamengo. Ainda mais no Maracanã. Todo mundo sabe o meu amor pelo Flamengo, pela torcida, pelo Rio de Janeiro. É muito complicado para mim", afirmou o jogador.

O atacante também foi questionado sobre como reagirá caso seja vaiado pela torcida rubro-negra durante a partida. Gabigol afirmou que entende que a reação faz parte do ambiente competitivo do futebol.

“Se a torcida do Flamengo me xingar, eu sei que faz parte do jogo. Mas, quando isso acaba, as coisas voltam ao normal, sem aquela pressão e coisa do jogo, tudo acaba. Não posso ser mentiroso. Amo o Flamengo, a torcida do Flamengo, amo o Santos, é meu time do coração. São coisas que acontecem no futebol e vida que segue”.

Santos e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 17h30, no Estádio do Maracanã, com transmissão ao vivo de Globo, GE TV e Premiere.