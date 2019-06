Argentina sente o final de semana 'mais longo' da Copa América 2019

Podendo dar adeus ao torneio, time chega a Porto Alegre em clima de tensão e encontrando um torcedor apaixonado - mas também impaciente

Poderia ser a tensão de uma decisão de título para a , que veio ao em busca seu primeira conquista de em 26 anos. Mas, por pior que fosse o momento albiceleste, ninguém imaginaria que os hermanos chegariam para o duelo contra o Qatar, no encerramento do Grupo B, ainda buscando a primeira vitória nessa edição 2019 - o único resultado que os credenciaria à classificação à próxima fase.

Enquanto o apito não soa para o duelo do próximo domingo (23), em Alegre, a Argentina ainda tenta assimilar a pressão daquela que vem sendo sua pior campanha em anos. Para Lionel Scaloni, pode ser a última chance de apresentar alguma melhora dentro de campo, em pouco menos de um ano de um trabalho que começou no pós-Mundial de 2018: um possível time com mudanças no meio de campo e na frente, espera-se, para iniciar uma reação já na Arena do .

No que depender do torcedor não vai faltar apoio até o apito final, mas a cobrança é uma certeza em caso de um vexame. Dezenas de argentinos receberam o ônibus no Beira-Rio para o primeiro treino em solo gaúcho, nesta sexta-feira (21), e aguardaram por mais de três horas enquanto o elenco trabalhava a portas fechadas. Na saída, a primeira cobrança: o ônibus da delegação se escondia por trás da escolta policial e dos carros da organização, e os hinchas pediam, 'o que é isso, queremos saudar vocês!'.

Quando a comitiva saiu, as mensagens de apoio - algumas delas que até santificavam Lionel Messi como o salvador da Albiceleste - contrastavam aos cantos de 'no domingo, temos de ganhar'.

Os jogadores, que até abanaram para a torcida na chegada, assistiam a tudo com semblantes mais fechados, sabendo do tamanho da missão que lhes aguarda. O Qatar pode ser um mero figurante nesta Copa, mas já conseguiu surpreender o e fez a 'sofrer' para arrancar uma vitória no finalzinho. Muito longe de ser o 'saco de pancadas' que todos apostavam no início.

Por enquanto, todos os cenários apontam para qualquer resultado no duelo do próximo domingo - exceto uma vitória fácil da Albiceleste. São menos de 48 horas para a bola rolar, mas tudo indica que será um dos finais de semana mais longos da história do futebol bicampeão do Mundo.