Argentina: Scaloni afirma ter "boas sensações" sobre retorno de Messi

Técnico da Albiceleste deverá contar com o camisa 10 na data Fifa de março e na Copa América

A Argentina deve ter seu principal craque nos dois amistosos da data Fifa de março e também na Copa América 2019, que será disputada no Brasil, entre junho e julho.

A Goal apurou que Lionel Messi decidiu voltar a defender a Argentina nos dois amistosos da data Fifa de março, e o técnico da seleção hermana, Lionel Scaloni, mostrou que essa possibilidade deve mesmo se tornar realidade.

Minutos depois do sorteio da fase de grupos da Copa América, realizado nesta noite, no Rio de Janeiro, o treinador argentino falou sobre Messi e se mostrou empolgado em contar com o camisa 10 em breve.

"Vou conversar com ele antes da convocação de março. Temos boas sensações. A Argentina lhe faz feliz. Quando chegar o momento, falaremos", declarou o técnico.

A Argentina está no Grupo B da Copa América, ao lado de Colômbia, Paraguai e Catar.