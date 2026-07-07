Argentina na Copa do Mundo, Martin Palermo: “Lautaro Martínez é o melhor da Europa pelo que vem demonstrando na Inter”

O ex-atacante do Boca Juniors e da seleção argentina, Martín Palermo, falou sobre a trajetória da equipe de Scaloni na Copa do Mundo. Convidado do TyC Sports, a lenda do futebol sul-americano deu sua opinião sobre Lautaro Martínez, capitão da Inter, que teve uma participação discreta na Copa do Mundo, marcando apenas um gol contra a Jordânia.





AS PALAVRAS DO ARTILHEIRO - “Para mim, Lautaro é o melhor da Europa pelo que vem demonstrando na Inter. Apenas um gol? Seria preocupante se a equipe não marcasse, se nem mesmo Leo Messi marcasse, se houvesse falta de gols e de chances de gol. O que Scaloni precisa observar é que os jogadores encontrem o ritmo certo, mas é fundamental que os atacantes tenham essa capacidade de finalização”.