"Argentina estava certa em reclamar do VAR contra o Brasil', opina Rivaldo

Ex-jogador da seleção brasileira acredita que o time de Lionel Messi e companhia está certo ao se queixar do VAR na semifinal da Copa América 2019

Rivaldo, ex-jogador da seleção brasileira, admite que a tinha razões para reclamar da atuação do árbitro de vídeo no revés para o na semifinal da .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Lionel Messi se queixou que o anfitrião foi favorecido pela arbitragem no jogo ocorrido no Mineirão. Ele cobrou dois pênaltis não marcados - um sofrido por Sergio Agüero em lance com Dani Alves e outro por Otamendi em disputa de bola com Arthur.

Mais artigos abaixo

Rivaldo concorda com Messi e diz que ele não é um fã da tecnologia no futebol: "Como já disse anteriormente, não concordo com o VAR no futebol e acredito que as repetidas pausas no jogo são ruins para", escreveu em sua coluna no Betfair.

"Na semifinal da , houve dois potenciais pênaltis para a Argentina no jogo contra o Brasil. Porém, o VAR não ajudou e a Argentina reclama com razão. Isso provavelmente não teria mudado o jogo, porque o Brasil é melhor que a Argntina agora, mas não é o ponto. O VAR está também fazer uma bagunça em jogos do futebol europeu, como vimos na , onde foi usado com mais frequência. O problema com o VAR é que a decisão sempre depende de quem está assistindo às imagens na sala do vídeo", comentou.

"Os únicos beneficiados com o VAR são os árbitros e os seus assistentes, que tem muito menos responsabilidades em seus ombros. Todo o peso do jogo cai sobre os responsáveis pelo VAR", concluiu.