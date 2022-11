Argentina é favorita a vencer a Copa do Mundo no Qatar, diz Rooney

O ídolo do Manchester United afirmou também que considera Lionel Messi melhor do que Diego Maradona

Ex-jogador da Inglaterra, Wayne Rooney afirmou que considera a seleção argentina favorita a vencer a Copa do Mundo do Qatar, que terá início no próximo domingo (20). Para o ex-jogador, a Argentina não é mais um show de um homem só, já que Messi tem bons jogadores o suficiente para apoiá-lo em seus esforços, tornando-os os favoritos para vencer a Copa do Mundo sobre o Brasil.

"Para mim, a Argentina é a favorita. Ao contrário de 2018, eles têm muitos jogadores bons e sólidos em torno de Lionel Messi, como Lautaro Martínez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul e, claro, Ángel Di María. Ganhar a Copa América o ano passado deu-lhes confiança e tirou um pouco da pressão. O clima também lhes convém", afirmou Rooney em entrevista ao The Times.

Rooney também afirmou que Messi é o melhor jogador da história, ainda melhor do que Diego Maradona, visto que o ex-atacante do Manchester United definiu Cristiano Ronaldo como "um artilheiro".

"Todo mundo tem opiniões diferentes sobre Messi e Ronaldo, mas já disse muitas vezes que acho Messi o melhor. Assisti a muitos vídeos de Diego Maradona, que era um jogador parecido, mas Messi é melhor. Ele tem tudo - o jeito que ele controla os jogos, seus dribles, suas assistências - enquanto Ronaldo é mais um artilheiro", acrescentou Rooney.

A Argentina começará sua campanha na Copa do Mundo na próxima terça-feira (22), às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, pelo Grupo C da competição.