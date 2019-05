Argentina é convocada para a Copa América com Messi e Agüero, mas sem Icardi

Seleção albiceleste estreia na competição no grande clássico contra a Colômbia

O técnico Lionel Scaloni anunciou nesta terça-feira (21) a convocação da seleção da para a . Sem grandes surpresas, a lista conta com Messi e Agüero, mas fica sem Icardi e Kannemann.

Veja aqui a tabela completa da Copa América, que começa em menos de um mês.

A Argentina está no Grupo B, junto com , e . A estreia será contra os colombianos no dia 15 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Quer assistir jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

A lista conta com 23 nomes:

Goleiros: Esteban Andrada (Boca), Franco Armani (River), Agustín Marchesín (América de ).

Defensores: Nicolás Otamendi ( ), Ramiro Funes Mori ( ), Germán Pezzella ( ), Milton Casco (River), Nicolás Tagliafico ( ), Juan Marcos Foyth ( ), Renzo Saravia ( ), Marcos Acuña ( ).

Meias: Leandro Paredes ( )​, Guido Rodríguez (América de México), Exequiel Palacios (River), Roberto Pereyra ( ), Rodrigo De Paul ( ), Giovani Lo Celso (Betis), Ángel Di María (PSG).

Atacantes: Lionel Messi ( ), Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala ( ), Lautaro Martínez (Inter), Matías Suárez (River).