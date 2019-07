Argentina e Chile resgatam rivalidade e botam fogo em jogo que "não valia nada"

A partida na Arena Corinthians, oficialmente, era pela disputa do terceiro lugar da Copa América, mas a rivalidade fez o jogo esquentar e ser brigado

Disputa de terceiro lugar, para muita gente, não vale nada no futebol. Neste sábado, porém, e deram outra dimensão a esse jogo e acharam uma razão para ele existir. A terceira colocação no "pódio", é verdade, ficou pequena perto da rivalidade dos países vizinhos. A Arena presenciou mais um capítulo de uma história antiga que extrapola o campo, mas viu nele episódios recentes dessa conturbada relação.

Quando a Argentina abriu 2 a 0 no primeiro tempo, parecia que a partida seria relativamente tranquila. Mas algumas jogadas mais duras e, principalmente, as expulsões de Messi e Medel ainda no primeiro tempo botaram fogo na partida. Para esquentar ainda mais o clima, o gol de pênalti de Vidal, descontando para o Chile no início do segundo tempo, foi o ingrediente perfeito para um jogo brigado até o fim e que ficou nos 2 a 1.

Só que o que estava em jogo não parecia ser só o posto de terceiro colocado da . A rivalidade histórica que cresceu com a briga pelas ilhas na região da Terra do Fogo, no século 19, e ganhou corpo no século passado com as ditaduras no comando dos dois países, com a Guerra das Malvinas como pano de fundo, estava viva na Arena Corinthians neste sábado.

A atual geração também tem um histórico para chamar de seu, e no gramado. Argentina e Chile disputaram as finais das últimas duas edições de Copa América. Os chilenos venceram ambas nos pênaltis: uma em casa, em 2015, e outra nos EUA, em 2016.

Os argentinos sentiram esses golpes. Estavam machucados pela derrota na final da de 2014, diante da , e viram um rival histórico acertá-los mais duas vezes.

Neste sábado, então, a Argentina tinha a chance de descontar alguma coisa, por menor que fosse. A torcida também colaborou para esse clima. Quando a Argentina fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo, os chilenos presentes na Arena Corinthians começaram a gritar "bicampeão".

A etapa final toda foi de divididas e lances secos. Os seis cartões amarelos e os dois vermelhos são um exemplo disso. A imensa maioria da torcida que fez questão de ficar até o fim do jogo também: para uma disputa de terceiro lugar e um fim de tarde frio, o estádio seguiu cheio, com muitos argentinos e chilenos em pé nos minutos finais, apreensivos. Nem a ausência de Messi esfriou o duelo.

Não foi só uma disputa de terceiro lugar que a Arena Corinthians presenciou neste sábado.