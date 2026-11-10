“Argentina continua sendo Argentina, mesmo sem Messi”: Rodrigo Aguirre alerta o Uruguai, sob o comando de Diego Forlan, antes do confronto na La Bombonera

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O atacante do Tigres Rodrigo Aguirre alertou seus companheiros de seleção uruguaia para não subestimarem a arquirrival Argentina após a recente aposentadoria de Lionel Messi da seleção. O técnico interino Diego Forlan comandará o Uruguai no amistoso de destaque desta sexta-feira, em La Bombonera, durante a última janela de jogos internacionais do ano.

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Atacante do Tigres respeita os grandes rivais

Aguirre acredita que o confronto de sexta-feira em Buenos Aires será um teste rigoroso para avaliar a evolução do Uruguai sob o comando do técnico interino Forlan, embora a Argentina esteja se adaptando à vida sem Messi, seu antigo principal jogador.

Apelidado de 'El Bufalo', o atacante que atua no México se apresentou à seleção para os amistosos de novembro contra a Argentina e a República Dominicana. A equipe de Forlan chega à pausa após registrar duas vitórias e uma derrota em sua recente excursão pela Ásia.

Argentina inicia era pós-Messi na seleção

Depois de perder o título mundial para a Espanha por 1 a 0 na Copa do Mundo de 2026, a Argentina se despediu de Messi em 6 de outubro. Diante de 85 mil torcedores no Estadio Monumental, ele marcou um gol e deu duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Benin, encerrando uma carreira de 21 anos pela seleção, com 126 gols em 208 partidas, além dos títulos da Copa do Mundo de 2022, da Finalissima de 2022 e de duas edições da Copa América.

Ao avaliar o desafio que aguarda o Uruguai no 197º Clasico del Rio de la Plata, Aguirre disse: "A Argentina continua sendo a Argentina, mesmo sem Messi. A verdade é que será um grande jogo, um grande desafio para vermos em que ponto estamos."

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Técnico interino fortalece união do grupo

Após se recuperar da derrota por 3 a 1 para o Japão na estreia da excursão asiática, vencendo a Coreia do Sul por 4 a 1 e goleando a Índia por 6 a 1, o Uruguai está ansioso para voltar à América do Sul antes de receber, na próxima terça-feira, o adversário do segundo amistoso em casa.

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Ao comentar o ambiente no grupo antes de jogar diante da própria torcida, Aguirre acrescentou: "Conversando um pouco com o time, estamos todos na mesma sintonia. Estamos felizes e empolgados por voltar a jogar aqui no Uruguai. É sempre ótimo estar com a seleção e voltar ao país para ficar com nossas famílias e nossa gente."

Ao destacar o impacto de Forlan, ex-atacante lendário, no comando da equipe, concluiu: "Todos sabem o que Diego significa para nós. O importante é a união, o sentimento de pertencimento, estarmos todos juntos e felizes por estar aqui."

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Elenco desfalcado encara dois jogos em novembro

Forlan convocou Sebastian Jaume, goleiro do Albion que ainda não estreou pela seleção, e Bruno Damiani, atacante do Philadelphia Union. Por outro lado, não conta com os lesionados Brian Rodriguez, Manuel Ugarte e Nahitan Nandez, nem com Miguel Merentiel, que disputará a final da Copa Sul-Americana pelo Boca Juniors em 21 de novembro.

O Uruguai vai a La Bombonera na sexta-feira em busca de revanche pela derrota por 1 a 0 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo em 21 de março de 2025. Quatro dias depois, recebe a República Dominicana no Campus de Maldonado, após vencer o único confronto anterior entre as seleções por 1 a 0, em 10 de outubro de 2025.