Compartilhar Siga GOAL no Google

A Argentina levará ao Tribunal Arbitral do Esporte sua contestação às punições da Fifa referentes à final da Copa do Mundo, depois que o comitê de apelações da entidade manteve a suspensão de Leandro Paredes por 10 jogos e a multa de US$ 321 mil aplicada à federação nacional. Nahuel Molina teve sua suspensão reduzida, mas a federação afirma ter argumentos para reverter as demais punições.

Publicidade

Argentina confirma recurso ao CAS contra punições pela final da Copa do Mundo

A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou no sábado que recorrerá à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra as punições aplicadas pela Fifa após as cenas lamentáveis no fim da final da Copa do Mundo de 2026. Quase quatro meses depois da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação, em East Rutherford, o caso está longe de ser encerrado.

Vários jogadores e integrantes da comissão técnica da Argentina partiram para cima dos espanhóis após o apito final, com Paredes no centro da confusão. O meio-campista jogou Eric Garcia no chão e o agarrou pelo pescoço, antes de derrubar Gavi.

Fifa rejeita recurso da Argentina e mantém suspensão de Paredes

Paredes respondeu a três acusações, mais do que qualquer outro jogador envolvido. Também foram abertos processos contra Molina, Thiago Almada, o auxiliar técnico Roberto Ayala e Gavi, da Espanha. Em comunicado, a AFA confirmou que recebeu as decisões do Comitê de Apelação da Fifa sobre os recursos que havia apresentado e que a suspensão de Paredes por dez jogos foi mantida.

O comitê também manteve a multa de 321 mil dólares aplicada à federação por cânticos discriminatórios de torcedores argentinos, e a AFA se prepara para levar a disputa ao tribunal sediado em Lausanne.

Publicidade Publicidade

AFA sustenta ter argumentos para reverter decisões da Fifa

Ao explicar os próximos passos, a AFA afirmou: "As próximas medidas, destinadas a defender os direitos do jogador e da AFA, serão solicitar a fundamentação das decisões e, em seguida, levar o caso à Corte Arbitral do Esporte (CAS) para uma nova análise, pois a Associação acredita ter argumentos factuais e jurídicos suficientes para justificar este recurso."

Tópicos relacionados

Para Molina, porém, houve uma redução da punição: o comitê diminuiu sua suspensão de sete para quatro jogos e reduziu a multa para 60 mil dólares.

O que vem pela frente para Paredes e Molina

Molina já cumpriu três desses jogos ao ficar fora dos amistosos da Argentina em outubro contra Bolívia, Burkina Faso e Benin. Portanto, resta apenas um.

Publicidade

Paredes terá de esperar bem mais, já que a AFA precisa receber a fundamentação por escrito da Fifa antes de apresentar o caso em Lausanne.