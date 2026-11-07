Argentina confirma recurso ao CAS contra punições pela final da Copa do Mundo
A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou no sábado que recorrerá à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra as punições aplicadas pela Fifa após as cenas lamentáveis no fim da final da Copa do Mundo de 2026. Quase quatro meses depois da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação, em East Rutherford, o caso está longe de ser encerrado.
Vários jogadores e integrantes da comissão técnica da Argentina partiram para cima dos espanhóis após o apito final, com Paredes no centro da confusão. O meio-campista jogou Eric Garcia no chão e o agarrou pelo pescoço, antes de derrubar Gavi.
Fifa rejeita recurso da Argentina e mantém suspensão de Paredes
Paredes respondeu a três acusações, mais do que qualquer outro jogador envolvido. Também foram abertos processos contra Molina, Thiago Almada, o auxiliar técnico Roberto Ayala e Gavi, da Espanha. Em comunicado, a AFA confirmou que recebeu as decisões do Comitê de Apelação da Fifa sobre os recursos que havia apresentado e que a suspensão de Paredes por dez jogos foi mantida.
O comitê também manteve a multa de 321 mil dólares aplicada à federação por cânticos discriminatórios de torcedores argentinos, e a AFA se prepara para levar a disputa ao tribunal sediado em Lausanne.
AFA sustenta ter argumentos para reverter decisões da Fifa
Ao explicar os próximos passos, a AFA afirmou: "As próximas medidas, destinadas a defender os direitos do jogador e da AFA, serão solicitar a fundamentação das decisões e, em seguida, levar o caso à Corte Arbitral do Esporte (CAS) para uma nova análise, pois a Associação acredita ter argumentos factuais e jurídicos suficientes para justificar este recurso."
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Para Molina, porém, houve uma redução da punição: o comitê diminuiu sua suspensão de sete para quatro jogos e reduziu a multa para 60 mil dólares.
O que vem pela frente para Paredes e Molina
Molina já cumpriu três desses jogos ao ficar fora dos amistosos da Argentina em outubro contra Bolívia, Burkina Faso e Benin. Portanto, resta apenas um.
Paredes terá de esperar bem mais, já que a AFA precisa receber a fundamentação por escrito da Fifa antes de apresentar o caso em Lausanne.