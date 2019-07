Argentina ataca Conmebol, reclama do VAR e critica presença de Bolsonaro em campo

Documento faz duras críticas a equipe de arbitragem da partida, a falta do uso do VAR e a presença de Bolsonaro em campo

A Associação de Futebol Argentino (AFA) apresentou um comunicado à Conmebol, nesta quarta-feira (03). No documento, a instituição relata eventos que, segundo a própria AFA, prejudicaram a seleção da argentina durante a derrota para o por 2 a 0, na semifinal da , na última terça-feira (02).

Além de questionar a Conmebol sobre a atuação da arbitragem durante o jogo ao insinuar parcialidade de Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem, o documento ainda faz menções a logísticas dos jogos e condições dos gramados brasileiros.

(Foto: Getty Images)

A AFA exige a divulgação do áudio entre a equipe de arbitragem e o VAR do jogo, em especial, para o lance envolvendo o brasileiro Daniel Alves o argentino Aguero no início da jogada do segundo gol do Brasil. De acordo com a Associação de Futebol Argentino, Daniel teria cometido pênalti em Aguero, o que anularia o gol brasileiro e daria chance à empatar o jogo na cobrança de penalidade. O juiz da partida optou por não rever o lance na cabine do VAR.

A instituição ainda reclamou da presença de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, em campo durante o intervalo da semifinal: “foram evidentes suas manifestações políticas”. A AFA insinuou que Bolsonaro teria feito volta olímpica no Estádio do Mineirão, o que de acordo com o comunicado emitido, fere os princípios da Fifa e da Conmebol.

- Intervalo de jogo. BRASIL 1 X 0 ARGENTINA. 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/BeFoYj7v8d — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 3 de julho de 2019

Até o momento, a Conmebol não se manifestou sobre o documento e declarações da Associação de Futebol Argentino.