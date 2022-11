Argentina x Arábia Saudita: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Hermanos iniciam a caminhada em busca do terceiro título Mundial nesta terça-feira (22); veja como acompanhar na TV e na internet

Chegou a vez da Argentina estrear na Copa do Mundo de 2022! No Lusail Stadium, os hermanos enfrentam a Arábia Saudita na manhã desta terça-feira (22), a partir das 7h (de Brasília), pela primeira na rodada do Grupo C do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Fifa+, e da GloboPlay, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Cléber Machado, com comentário de Diego Ribas, enquanto as demais transmissões ainda não confirmaram seus respectivos narradores.

A Argentina inicia a sua caminhada em busca do terceiro título Mundial, ciente de que terá, pela última vez, Lionel Messi como seu camisa 10 na competição. O atacante, inclusive, voltou a treinar normalmente com o elenco e não preocupa para a estreia.

Já Lisandro Martinez e Exequiel Palacios continuam fazendo trabalho interno, mas também devem ficar disponíveis. Os hermanos tiveram uma má notícia no meio da semana, quando Joaquin Correa foi cortado por lesão. Para o seu lugar, o técnico Lionel Scaloni convocou Thiago Almada.

Do outro lado, a Arábia Saudita quer mostrar pro forte adversário que irá lutar para avançar, pela primeira vez, à fase final do campeonato. Os sauditas têm dúvidas quanto às condições de Riyadh Sharahili, com problema muscular, assim como Hassan Tambakti.

Quem ficou fora da lista dos convocados da equipe foi o experiente atacante Fahad Al-Muwallad, após ter sido reprovado em um teste de drogas. Desta forma, o ataque saudita deve ser formado por Salem Al-Dawsari e Saleh Al-Shehr.

Escalações

Escalação do provável do Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, L. Martinez, Di Maria.

Escalação do provável do Arábia Saudita: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj, Al-Daswari; Al-Buraikan.

Desfalques

Argentina

Sem desfalques confirmados.

Arábia Saudita

Sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Para este jogo, a Argentina é favorita contra a Arábia Saudita nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,16 na vitória da Albiceleste, $ 7,80 no empate e $ 23 caso os sauditas vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,65 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,31 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual equipe marcará gols primeiro, pagando-se $ 1,17 se for a Argentina, $ 6,20 se for a Arábia Saudita, ou ainda $ 17 caso as redes não se balancem.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Argentina e Arábia Saudita: participações em Copas

A Argentina disputa a sua 18ª Copa do Mundo, tendo vencido a edições de 1978 e 1986, e ficado fora apenas de quatro edições (1938/50/54 e 70). Os argentinos tiveram suas piores participações em 1934, 1958, 1962 e 2002, quando foram eliminados ainda na fase de grupos.

Do outro lado, a Arábia Saudita vai para a sua sexta Copa do Mundo. Anteriormente, participou das edições de 1994, 1998, 2002, 2006 e 2018, e foi eliminada em todas as ocasiões na primeira fase.

Quando é?

• Data: terça-feira, 22 de novembro de 2022

• Horário: 7h (de Brasília)

• Local: estádio Lusail, Lusail - Qatar

• Arbitragem: Slavko Vincic (árbitro), Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (assistentes) e Maguette Ndiaye (quarto árbitro)