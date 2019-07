Argentina ainda sente eliminação para o Brasil na Copa América

Técnico afirma que time está "machucado" mas "motivado" para disputa pelo 3º lugar com o Chile

A está prestes a disputao terceiro lugar da contra o , neste sábado (6), mas ainda está longe de esquecer a derrota por 2 a 0 para o , na semifinal. O técnico Lionel Scaloni, confirmado no cargo até o fim do ano, voltou a lembrar da questão do VAR e disse que os hermanos ainda estão "machucados".

"Algo muito curioso aconteceu comigo. Depois de um jogo, a primeira reação no calor sempre pensa que eles te pegaram algo e no dia seguinte, mais frio, você se acalma um pouco e as coisas mudam. Nesse aspecto foi totalmente diferente: quanto mais o tempo passa, mais percebemos que eles tiraram algo de nós, não temos nenhum tipo de dúvida, estamos machucados", disse Scaloni em entrevista coletiva nesta sexta.

"Acreditamos que tínhamos em nossas mãos e fizemos méritos suficientes dentro de campo para chegar à final. Hoje, frio, você percebe que algo realmente aconteceu com a questão do VAR, arbitragem e pequenos detalhes que aconteceram no jogo. Mas é isso, pensamos que de alguma forma tem que virar a página e pensar sobre o que está por vir. Sim, nos sentimos muito feridos e muito prejudicados", continuou.



(Foto: Getty Images)

No entanto, o técnico afirmou que a equipe está preparada para encarar o Chile e sair do torneio com um resultado positivo. "Em primeiro lugar, não pensamos em ir mal no campeonato. Estamos bem, em um momento importante, e queremos terminar da melhor maneira. Só que gostaríamos de estar no jogo de domingo, essa é única a realidade. E não poderemos estar e teremos que competir em outro jogo amanhã. É importante, não é igual, mas é importante. E não acho que vá mudar o que mostramos até agora", analisou.

Scaloni explicou como foram os dias seguintes após o resultado da semifinal, mas garantiu que a Albiceleste está com ânimo para o jogo. "Sim, todos estão motivados. Claro que, depois do jogo contra o Brasil, passamos um dia longo, foi difícil mastigar a raiva. Mas temos que nos levantar, não há outra alternativa.

"É preciso jogar e todos têm vontade, não há dúvidas, todos querem jogar, terminar o campeonato da melhor maneira. Não é a mesma coisa o terceiro e o quarto lugar. E será importante deixar a imagem que a equipe deixou nesses últimos jogos, para pelo menos saber que o rumo a seguir é esse. Do ponto de vista do futebol, seria importante. Então os jogadores estão bem e têm vontade de fazer um bom jogo", concluiu.



Na mesma que linha que o treinador está o zagueiro Otamendi. Por meio de suas redes sociais, o jogador publicou uma mensagem "mordida" sobre a caminhada da Argentina na Copa América. "Além da mão negra, ninguém vai "roubar" o sonho de continuar tentando".