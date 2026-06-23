Argélia x Áustria – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

A partida entre Argélia e Áustria terá início no dia 27 de junho de 2026, às 22h (horário da costa leste dos EUA).
Contexto da partida
É uma disputa direta pela vaga garantida nas oitavas de final entre Argélia e Áustria no Grupo J da Copa do Mundo, com a Argentina já garantida na liderança do grupo.Getty Images
A trajetória na Copa do Mundo até agora
A Argélia se recuperou de forma espetacular para vencer a Jordânia por 2 a 1 e eliminar os estreantes na Copa do Mundo com uma rodada de antecedência, graças aos gols marcados no segundo tempo pelo reserva Nadhir Benbouali e por Amine Gouiri.
O cabeceio de Benbouali anulou o gol de abertura de Nizar Al-Rashdan no primeiro tempo, e Gouiri empurrou a bola para o gol em uma confusão na pequena área a oito minutos do fim, mantendo vivas as esperanças da Argélia de avançar para a fase eliminatória após a derrota por 3 a 0 para a Argentina. O lendário Riyad Mahrez ficou no banco contra os argentinos, mas foi titular na vitória sobre a Jordânia e deve manter sua vaga para este confronto decisivo.Getty Images
A Áustria foi vítima de uma aula magistral de Lionel Messi na segunda rodada, perdendo por 2 a 0 para a Argentina, atual campeã. A equipe venceu a Jordânia por 3 a 1 na primeira rodada, portanto, suas esperanças de classificação continuam nas próprias mãos. O perdedor desta partida provavelmente chegará às oitavas de final como “lucky loser”, mas ninguém quer depender desse tipo de sorte nesta fase. O saldo de gols da Áustria é superior ao da Argélia, portanto, um empate garantiria a classificação. Marcel Sabitzer disputou sua 100ª partida pela Áustria contra a Argentina, e o meia criativo do Dortmund será uma figura fundamental para que a Áustria avance no torneio.Getty Images
Prováveis escalações
Argélia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Hadj Moussa, Maza, Chaibi; Gouiri.
Áustria: Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch.
Convocação de 26 jogadores da Argélia
Goleiros: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnais), Luca Zidane (Granada)
Defensores: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)
Meio-campistas: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)
Atacantes: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).Getty Images
Seleção da Áustria com 26 jogadores
Goleiros: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)
Defensores: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)
Meio-campistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern de Munique), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)
Atacantes: Marko Arnautovic (Red Star Belgrado), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK).Getty Images
Notícias das equipes e escalações
Prováveis escalações de Argélia x Áustria
Técnico
- V. Petkovic
A Argélia é comandada por Vladimir Petkovic. Não foram confirmadas lesões ou suspensões antes da partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada. Mais notícias sobre a equipe serão adicionadas mais perto do início da partida.
A Áustria é comandada por Ralf Rangnick. Assim como na Argélia, não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões no momento, e nenhuma escalação provável foi confirmada. Novas informações serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.
Desempenho recente
A Argélia venceu três de suas últimas cinco partidas, empatou uma e perdeu outra. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Jordânia em 23 de junho, uma virada selada pelo gol de Amine Gouiri no final da partida. Antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Argentina na primeira rodada. Na fase de preparação para o torneio, a Argélia venceu a Bolívia por 4 a 0 e derrotou a Holanda por 1 a 0. Também empatou em 0 a 0 com o Uruguai em março. Nesses cinco jogos, a Argélia marcou oito gols e sofreu quatro.
A Áustria venceu três de suas últimas cinco partidas, perdendo uma e empatando outra. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para a Argentina em 22 de junho, com Lionel Messi marcando dois gols em Dallas. Antes disso, a Áustria venceu a Jordânia por 3 a 1 na 1ª rodada, conquistando sua primeira vitória em uma Copa do Mundo desde 1990. Nos amistosos pré-torneio, a equipe venceu a Tunísia por 1 a 0 e a Coreia do Sul por 1 a 0, além de ter goleado Gana por 5 a 1 em março. A Áustria marcou nove gols e sofreu três nessas cinco partidas.
Histórico de confrontos diretos
Não há dados de confrontos diretos disponíveis para os encontros recentes entre a Argélia e a Áustria. Esta partida no Kansas City Stadium representa o dado mais recente disponível, e atualizações serão adicionadas caso surjam mais informações históricas.
Classificação
No Grupo J, a Áustria ocupa atualmente a segunda posição e a Argélia, a terceira, antes desta partida decisiva da 3ª rodada.