Após um final de jogo alucinante entre Argélia e Áustria, ambos os países se classificaram para a fase eliminatória da Copa do Mundo. Tanto a Argélia quanto a Áustria precisavam apenas de um ponto, mas depois que Riyad Mahrez marcou o 3 a 2 nos acréscimos, a Áustria de repente teve apenas alguns minutos para evitar a eliminação. Aos 96 minutos, Sasa Kalajdzic, que havia entrado em campo há apenas um minuto, marcou o que provavelmente foi o gol mais importante de sua carreira: 3 a 3. Com o empate, o Irã está eliminado. A Áustria agora enfrenta a Espanha, enquanto a Argélia enfrenta a Suíça.

A partida foi muito comentada antes do jogo devido aos diversos desfechos possíveis. Havia o risco de um empate sem gols, já que a Áustria e a Argélia estariam, nesse caso, garantidas na próxima fase. Uma derrota seria fatal tanto para a Argélia quanto para a Áustria. Em caso de empate, o Irã seria o prejudicado.

Na fase inicial, nenhuma das duas equipes demonstrou grande disposição para avançar. Um belíssimo passe em profundidade de David Alaba mudou completamente o panorama da partida. Seu passe chegou perfeitamente atrás da defesa argelina. Marko Arnautovic pegou a bola e, com calma, mandou-a para o fundo do gol, passando por Oussama Benbot: 0 a 1.

Esse gol mudou drasticamente a situação para a Argélia, que de repente precisava marcar para evitar a eliminação. Os Fennecs chegaram várias vezes com perigo à área da Áustria, mas faltou precisão na finalização.

Pouco antes do intervalo, a Argélia finalmente empatou. Para grande surpresa do ex-jogador do PSV Phillipp Mwene, uma bola longa entrou em campo pela bandeira de escanteio. Mahrez pegou a bola e passou para Rafik Belghali, que, após algumas belas fintas, criou espaço para mandar a bola no canto curto: 1 a 1.

Dez minutos após o intervalo, a Áustria voltou a abrir o placar com um gol de beleza de Marcel Sabitzer. O meio-campista recebeu um excelente cruzamento de Konrad Laimer e, sem controlar a bola, chutou com força da entrada da área: 2 a 1.

Cinco minutos após esse revés, Mahrez apareceu quando a Argélia mais precisava dele. Houssem Aouar passou com maestria pelo seu marcador direto e, além disso, deu um passe perfeito para Mahrez, que chutou forte com o pé esquerdo, seu pé preferido: 2 a 2.

Portanto, não foi um empate sem graça, embora a fase final do jogo tivesse tudo para parecer isso. A Argélia circulava a bola com tranquilidade, e a Áustria não se importava nem um pouco. Justamente quando parecia que nada mais iria acontecer, Mahrez recebeu um passe em profundidade. O ponta chutou para o gol e causou total espanto na Áustria: 3 a 2.

Aos 96 minutos, houve mais uma reviravolta enorme. A Áustria precisava marcar para evitar a eliminação e conseguiu isso aos 96 minutos. Kalajdzic marcou e provocou uma efervescência total na Áustria: 3 a 3. O Irã está de volta para casa.