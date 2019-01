Arena Corinthians passa por mudanças e terá parte do gramado em preto e branco

Entorno do campo, túnel de acesso e sala de aquecimento terão as cores do time alvinegro

O torcedor corintiano que comparecer à Arena no amistoso deste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), contra o Santos, ou em qualquer outro jogo da temporada terá uma surpresa. Parte do gramado do estádio ganhará as cores do clube alvinegro.

Funcionários da Arena Corinthians confirmaram à Goal Brasil que a grama em preto e branco foi colocada no entorno do campo, na área técnica, no túnel de acesso e na sala de pré-aquecimento.



(Foto: Divulgação)