Arena Corinthians e Morumbi brigam por final da Libertadores 2021: veja todos os candidatos

Quatro estádios brasileiros brigam para sediar a finalíssima da edição de 2021

Mesmo em meio a paralisação e a indefinição sobre a atual edição da competição continental, a Conmebol já está pensando no futuro: a entidade divulgou nesta quinta-feira (14) a lista de pré-candidatos à finalíssima da Libertadores de 2021, com quatro estádios brasileiros no páreo.

Ao total, para a edição de 2021, são 11 estádios postulantes: além da Arena da Baixada, do Beira-Rio, do Morumbi e da Arena , palcos históricos do continente como o La Bombonera, o Monumental de Nuñez e o Libertadores da América estão na disputa.

Seria a primeira partida de final de Libertadores da Arena Corinthians e da Arena da Baixada - proibida em 2005 por não atingir os requisitos mínimos da Conmebol na ocasião. O Beira-Rio não sedia uma final desde 2010 e o Morumbi, desde 2006.

Confira a lista completa dos estádios que brigam para sediar a de 2021:

La Bombonera (Buenos Aires - )

Monumental de Nuñez (Buenos Aires - )

Libertadores de América (Buenos Aires - Independiente)

Presidente Perón (Buenos Aires - Club)

Mario Alberto Kempes (Córdoba - Belgrano e )

Arena da Baixada (Curitiba - -PR)

Beira Rio ( Alegre - )

Arena Corinthians ( - Corinthians)

Morumbi (São Paulo - São Paulo)

Nacional (Santiago - Universidad de )

Monumental Banco Pichincha (Guayaquil - /EQU)

Juntamente, a Conmebol tambem divulgou os estádios postulantes para a final das edições de 2022 e 2023. O Maracanã, impedido de comeptir em 2021 por ser a sede deste ano, volta para a disputa.

Em 2022, ainda, estádios como o Monumental (Lima, Universitario), o Nacional José Diaz (Lima, seleção peruana) e o Centenario (Montevidéu, Nacional) também aparecem na briga. Em 2023, o estádio Centenario sai do páreo e dois palcos colombianos entram: o Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla, ) e o Atanasio Girardot (Medellín, e ).